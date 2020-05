Jhon Córdoba salva al Colonia en el tiempo añadido

EFE/EPA/THILO SCHMUELGEN

Redacción deportes, 24 may (EFE).- Un gol del colombiano Jhon Córdoba en el tiempo añadido culminó este domingo la reacción del Colonia, que igualó a dos goles un partido que perdía por 0-2 ante el Fortuna Dusseldorf, en la vigésima séptima jornada de la Bundesliga.

El equipo de Markus Gisdol aprovechó los minutos finales para evitar la caída en su estadio ante un rival al que se le escapó un triunfo clave para sus aspiraciones de salvación. En tres minutos, los locales anotaron dos tantos y sumaron un punto.

Fue el cuarto empate seguido del conjunto de Dusseldorf, que en la jornada anterior no pasó de la igualada contra el Paderborn. Tuvo en la mano el triunfo, que encarriló al borde del descanso, cuando el turco Kenan Karaman aprovechó un pase de Steven Skrzybski para llevar el balón a la red tras ser desviado por un defensa.

El conjunto local de Markus Gisdol llevó la iniciativa pero no pudo batir a Florian Kastenmeier. Pudo empatar, pero Uth falló un penalti en el minuto 59. Dos después, en un contraataque, otro buen pase de Skrzybski fue aprovechado por Erik Thommy para superar al meta Timo Horn.

El choque parecía sentenciado, pero el Colonia reaccionó con dos goles en tres minutos generados por Dominik Drexler. El primero, con un centro bombeado al corazón del área que remató el francés Anthony Modeste, que minutos antes había sustituido a Noah Katterbach.

Después, en el tiempo añadido, con un pase desde la derecha de Drexler que encontró a Córdoba. El colombiano se adelantó a la defensa y sorprendió, de cabeza, al meta.

El empate prolonga los apuros del Fortuna Dusseldorf, a tres puntos del descenso que marca el Werder Bremen, que tiene pendiente el choque contra el Eintracht Fráncfort. El Colonia, sin embargo, se acomoda en el ecuador de la clasificación.