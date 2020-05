Guatemala suma 311 casos de COVID-19 en 24 horas y llega a 3.054 contagios

De los 311 pacientes incorporados este día a la red de hospitales que dedicados para atender la emergencia sanitaria, 201 provienen de un mismo contacto que los contagió, aclaró el titular de la cartera de Salud en su mensaje de actualización de datos difundido en los canales oficiales del Gobierno de Guatemala. EFE/Esteban Biba/Archivo

Guatemala, 23 may (EFE).- Guatemala batió sus registros de contagios de coronavirus en un solo día al contabilizar este sábado 311 nuevos casos de COVID-19 tras realizad 1.844 pruebas, por lo que alcanzó los 3.054 en total a nivel nacional, informó el ministro de Salud Pública, Hugo Monroy.

De los 311 pacientes incorporados este día a la red de hospitales que dedicados para atender la emergencia sanitaria, 201 provienen de un mismo contacto que los contagió, aclaró el titular de la cartera de Salud en su mensaje de actualización de datos difundido en los canales oficiales del Gobierno de Guatemala.

Las 201 personas contagiadas por una misma persona son contactos de otra persona que trabaja en una maquila textil en el municipio metropolitano de San Miguel Petapa, que el pasado 18 de mayo había registrado un brote que, en ese momento, había alcanzado a unas 20 personas.

Según Monroy, todos los pacientes de la maquila están siendo tratados por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

De los 311 casos detectados este sábado, 139 son femeninos y 152 son masculinos, precisó el funcionario, quien enfatizó que este sábado se recuperaron 22 personas y fallecieron otros cuatro pacientes, por lo que el país centroamericano contabiliza un total de 55 muertes por coronavirus.

Guatemala contabiliza también más de 185 trabajadores del Estado contagiados, luego de que la Cancillería informara en las últimas horas del resultado positivo de uno de sus funcionarios, el cual está siendo atendido por el Ministerio de Salud Pública.

La propia cartera sanitaria reconoció la noche del viernes que tres de sus colaboradores dieron positivo a las pruebas para detectar el virus, pese a que un día antes una fuente dentro del Gobierno aseguró a la Agencia EFE que entre cuatro y seis funcionarios de la sede central del Ministerio de Salud estaban enfermos de la COVID-19.

Los ministerios de Economía y Finanzas Públicas también han reconocido que al menos uno de sus trabajadores, respectivamente, tienen el virus. También, se han detectado nueve casos en la Superintendencia de Administración Tributaria, nueve en el IGSS, cinco en el Ejército y once agentes de tránsito de la Municipalidad de Guatemala.

La mayoría de casos de funcionarios y trabajadores de dependencias públicas, sin embargo, se ha dado en la Policía Nacional Civil, con 113 agentes que han sido ingresados en las instalaciones del IGSS, de acuerdo con cifras de la entidad.

Además, durante la semana un grupo de médicos del Hospital Roosevelt, el más grande del país, denunció que tres de sus colegas contrajeron la COVID-19, aunque el Ministerio de Salud no lo ha reconocido así.

Este sábado, el jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, solicitó al presidente, Alejandro Giammattei, que destituya al titular de la cartera de Salud, Hugo Monroy, por haber tomado decisiones que "no han sido materializadas correctamente y por otras que están acumulando rezagos en su ejecución".

Horas antes de que el ombudsman se pronunciara, la exministra de Salud y diputada de oposición Lucrecia Hernández Mack, también recomendó al presidente Giammattei remover al ministro Monroy por su falta de capacidad y la de su equipo en el área administrativa para poder abastecer hospitales y de protección especial al personal de salud durante esta emergencia.