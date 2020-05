Empresarios acusan lentitud y poca coordinación para la reactivación de Panamá

La reactivación gradual ha comenzado con lentitud y en medio de la cuarentena nacional indefinida que desde el 25 de marzo pasado restringe por género y a 2 horas diarias la movilidad de la población, con la excepción de sectores básicos como alimentos, transporte o salud que siempre han operado mediante salvoconductos. EFE/Carlos Lemos/Archivo

Panamá, 24 (EFE).- Los empresarios de Panamá dijeron este domingo estar preocupados por la "falta de claridad en el cronograma" de reactivación del país y pidieron una "política unificada, concreta e inmediata" que, guiada por un equipo económico, busque la recuperación productiva bajo las normas sanitarias para frenar la pandemia.

Panamá acumulaba hasta el sábado casi 300 muertos y más de 10.500 contagios, siendo el país más afectado en Centroamérica por el COVID-19, que hará caer la economía en un 2 % este año, según todos los pronósticos, y disparará el desempleo y la informalidad que antes de la pandemia se situaban en 7,1 % y 44,9 %, respectivamente.

El pasado 13 de mayo se activó el primero de los seis bloques en los que el Gobierno panameño ha dividido la reapertura económica y, aunque se espera que el segundo arranque la próxima semana, no hay fechas concretas ni para ese ni el resto.

"Nos preocupa la falta de claridad del cronograma de apertura que no tiene fechas fijas", dijo la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), que pidió "balancear las medidas para el control del contagio del COVID-19 con las políticas de apertura económica (...) que permitan tanto mantener como generar empleos".

La reactivación gradual ha comenzado con lentitud y en medio de la cuarentena nacional indefinida que desde el 25 de marzo pasado restringe por género y a 2 horas diarias la movilidad de la población, con la excepción de sectores básicos como alimentos, transporte o salud que siempre han operado mediante salvoconductos.

Así, se han establecido procesos para que los trabajadores de los sectores del bloque 1 obtengan sus salvoconductos y se han activado otros para que cada empresa ya prepare comités y protocolos que pretenden mantener bajo control la enfermedad.

"No es momento de trámites burocráticos ni trabas que apuntan a poner más restricciones y costos a los ya golpeados negocios", alertó la Cámara, que agrupa a unas 1.800 empresas de 15 sectores económicos de Panamá.

A los empresario les preocupa además que "a las puertas de activar el segundo bloque", que incluye a la construcción de obras públicas, industria y minería no metálica, "aún se están acordando los términos y las condiciones" de un crédito de 300 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a darle liquidez a la micro, pequeña y mediana empresa.

"Los tiempos de respuestas que observamos no corresponden con los plazos y la urgencia que se necesitan para una apertura ordenada al no haber un plan articulado que coordine las necesidades de los diversos sectores impactados", advirtió el gremio empresarial.