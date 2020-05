El oeste de Australia se enfrenta a su peor tormenta en casi una década

EFE/EPA/RICHARD WAINWRIGHT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Sídney (Australia), 24 may (EFE).- El oeste de Australia se enfrenta este domingo a una grave tormenta con vientos de más de 100 kilómetros por hora y olas de hasta ocho metros, que ha dejado de momento a más de 30.000 casas y negocios sin electricidad.

La gran tormenta, que ha sido calificada por la Oficina de Meteorología de Oeste de Australia (BOM) como un efecto climático "dinámico y complejo", se formó por la interacción de los restos del ciclón tropical Mangga con un frente frío.

Se espera que la peor parte de la tormenta azote la ciudad de Perth durante esta noche y la mañana del lunes, y que no se debilite hasta por la tarde.

"Se espera que la ciudad de Perth se enfrente todavía la mañana del lunes a condiciones realmente graves", alertó James Ashley, el director de la Oficina de Meteorología de Oeste de Australia.

Los servicios de emergencia han pedido a la gente que permanezca en casa durante la tormenta y han alertado a los surfistas y bañistas que se alejen del mar ya que este lunes se esperan olas de más de ocho metros.

Según las imágenes mostradas por la cadena pública ABC, la ciudad de Geraldton y otras partes de la región del Medio Oeste se han visto afectadas por una densa tormenta de polvo naranja que llegó antes de las lluvias.

"Se trata de un fenómeno poco frecuente en el Oeste de Australia, debido a la peligrosidad y la gran cantidad de zona afectada", señaló la Oficina de Meteorología, que recordó que no se ha dado una tormenta similar desde 2012.