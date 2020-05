El matrimonio igualitario es también una oportunidad económica para Costa Rica

El matrimonio igualitario estará vigente a partir del 26 de mayo cuando se cumple un plazo de 18 meses que dio la Sala Constitucional para que el Congreso emitiera alguna legislación al respecto o de lo contrario quedarán derogados automáticamente los artículos del Código de Familia y otras leyes que impiden el matrimonio entre personas del mismo sexo. EFE/José Jácome/Archivo

San José, 24 may. (EFE).- Además del histórico avance en derechos humanos que significa, el matrimonio igualitario, que será legal a partir del martes, representará una oportunidad para diversas áreas de la economía de Costa Rica y un plus para su imagen turística.

Tras años de lucha de las organizaciones pro derechos humanos y de una polarización en la sociedad, el matrimonio igualitario será legal a partir del martes cuando se cumpla un plazo de 18 meses otorgado por la Sala Constitucional al Congreso para que legislara al respecto, o de lo contrario quedarán derogados los artículos de leyes que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo.

HASTA UN 1 % DEL PIB ADICIONAL

El estudio "Matrimonio civil Igualitario: Las ventajas económicas para Costa Rica", publicado en febrero pasado por la coalición Open for Business integrada por empresas globales como Coca Cola, Manpower Group, Microsoft, Hewlett Packard, Pfizer, IBM y P&G, calcula que el impacto positivo en el país centroamericano podría alcanzar hasta un 1 % del PIB adicional en diversas áreas.

Esos 600 millones de dólares anuales provendrían de ámbitos como el turismo, los negocios y la salud, ya que, según el informe, el matrimonio igualitario fomenta una sociedad más inclusiva que contribuye a desarrollar y atraer industrias de alto valor y productividad.

Además, la inclusión permite la atracción de talento y capital humano; incrementar el turismo, mejorar el rendimiento empresarial y fortalecer la marca país, indica el estudio.

Según el informe, las desigualdades que enfrentan las personas LGBTI en materia de salud le cuestan a Costa Rica cada año hasta 453 millones de dólares debido a la reducción de la productividad y la pérdida de ingresos, a raíz de situaciones como la depresión causada por la discriminación.

En materia laboral, el informe cuantifica en hasta 100 millones de dólares el costo de la discriminación, ya que abre brechas salariales y provoca un acceso desigual en la economía formal para las personas LGBTI.

La portavoz del movimiento "Sí Acepto", que promueve el matrimonio igualitario, Ana Castro, dijo a Efe que en los últimos años la sociedad costarricense ha avanzando en cuanto a tolerancia e inclusión, lo que incluye los ambientes laborales.

"Es un paso histórico que está dando Costa Rica, el único país en el mundo en el que en medio de una pandemia entrará en vigencia el matrimonio igualitario. Es una oportunidad para que las nuevas generaciones crezcan con otros parámetros más humanos, más llenos de amor", afirmó.

UN EFECTO POSITIVO PARA EL TURISMO,

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) confía en que el matrimonio igualitario representará una fortaleza más para la imagen del país, aunque considera difícil hacer en este momento una proyección de su impacto en la visitación, pues la pandemia del COVID-19 ha alterado todo a nivel mundial.

Antes de la pandemia el estudio de Open for Business cuantificaba en unos 40 millones de dólares anuales los ingresos por turismo y bodas que Costa Rica puede percibir con el matrimonio civil igualitario.

Sin embargo, el ICT se muestra cauteloso de proyectar un número en el contexto actual de pandemia que ha obligado a los países a paralizar sus economías y cerrar fronteras.

En una respuesta por escrito, el ICT explicó a Efe que el turismo "dependerá de un proceso de reconstrucción de confianza en el que las personas vuelvan a viajar".

Sí reconoció que el matrimonio igualitario abrirá oportunidades para el sector turismo costarricense, con especial énfasis en las bodas y lunas de miel, para las cuales hay empresas turísticas que ofrecen paquetes.

"La posibilidad de que las personas del mismo sexo se casen refuerza el hecho de que somos una nación respetuosa de los derechos humanos, que somos una sociedad plural y diversa y que todos nuestros ciudadanos en su singularidad gozan de derechos. El país salda de esta manera una deuda con la población LGTBIQ+. Contar con una imagen fortalecida como país en múltiples aspectos siempre generará un efecto positivo para la atracción de turistas", afirmó el ICT.

Los datos del ICT muestran que en el período 2016-2018, un 4,1% de los turistas que ingresaron a Costa Rica por la vía aérea fue con motivo de disfrutar su luna de miel. Este registro no distingue la naturaleza de la unión matrimonial.

"Está demostrado que la inclusión conlleva ventajas económicas y hay evidencias que muestran que los entornos inclusivos de la población LGBTIQ+ tienen niveles de emprendimiento más altos, son más innovadores y atraen más inversión extranjera directa", explicó el ICT.

