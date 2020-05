El Gobierno francés recomienda no ir de vacaciones al extranjero

La ministra francesa de Transición Ecológica, Élisabeth Borne. EFE/Julien de Rosa/Archivo

París, 24 may (EFE).- La ministra francesa de Transición Ecológica, Élisabeth Borne, recomendó a sus ciudadanos no ir de vacaciones fuera del país este verano, a causa de los controles fronterizos que pueda haber por la pandemia de la COVID-19.

En declaraciones a la emisora de radio France Inter, Borne, que también se encarga de la cartera de Transportes, instó a los franceses a hacer reservas vacacionales para julio y agosto y señaló que sobre el mes de junio tomarán decisiones "la próxima semana".

"Las fronteras con el espacio Schengen (de libre circulación europeo) seguirán muy controladas. Invitamos totalmente a los franceses a no plantearse vacaciones en el extranjero", dijo.

En cuanto a la decisión del Gobierno español de abrir sus fronteras para permitir la llegada de turistas de todo el continente, la ministra indicó que no es posible "recomendar a los franceses reservar vacaciones en España actualmente".

La apertura de fronteras "es una opción que ha tomado España, al tiempo que el país ha adoptado reglas para las personas que lleguen en avión, lo cual es contradictorio", opinó.