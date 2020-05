El ex primer ministro de Papúa, Peter O'Neill, detenido por corrupción

El ex primer ministro de Papúa Nueva Guinea, Peter O'Neil. EFE/ Fazry Ismail/Archivo

Sídney (Australia), 24 may (EFE).- El ex primer ministro de Papúa Nueva Guinea, Peter O'Neill, ha sido arrestado y está siendo interrogado por apropiación indebida y corrupción, informó este domingo la cadena pública australiana ABC.

O'Neill fue detenido en el aeropuerto internacional de Jackson en Port Moresbay este sábado a su vuelta de la ciudad australiana de Brisbane, donde se había quedado varado debido al confinamiento impuesto por la COVID-19, detalló el medio australiano.

La policía detalló que la investigación rodea la compra de dos generadores a Israel por 19,9 millones de euros (21,8 millones de dólares) cuando O'Neill lideraba el país.

El ex primer ministro anunció en mayo de 2019 su dimisión tras siete años en el cargo después de sufrir una serie de deserciones en su gobierno y la amenaza de una moción de confianza a raíz de la firma de un acuerdo con la francesa Total y la estadounidense ExxonMobil para la explotación de un yacimiento de gas natural.

Papúa Nueva Guinea, una empobrecida nación del Pacífico Sur con un largo historial de corrupción, es rica en recursos naturales, incluidas grandes reservas de gas.

El gobierno de O'Neill fue acusado por sus rivales políticos de corrupción y de llevar a la ruina al país, habitado por una población de unos siete millones de personas.