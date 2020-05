Corea del Norte anuncia que reforzará la "disuasión nuclear"

CentralCorea del Norte anuncia que reforzará la "disuasión nuclear" =(Fotos)= Seúl, 24 Mayo 2020 (AFP) - Corea del Norte debatió nuevas medidas para reforzar la "disuasión nuclear" durante una reunión presidida por el dirigente Kim Jong Un, anunció este domingo la agencia de noticias oficial KCNA. Esta reunión es la primera aparición pública de Kim mencionada por los medios de comunicación norcoreanos en casi tres semanas. Tiene lugar cuando, según el Washington Post, el gobierno estadounidense ha abordado recientemente la posibilidad de realizar una prueba nuclear, que sería la primera de Estados Unidos desde 1992.Durante una reunión de la comisión militar central norcoreana presidida por Kim, "se presentaron nuevas medidas para reforzar la disuasión nuclear militar del país", informó KCNA. - "Medidas cruciales" -La agencia menciona "medidas cruciales", pero no entra en detalles sobre la disuasión nuclear.La agencia informa que los debates se centraron asimismo en "la puesta en estado de alerta de las fuerzas armadas estratégicas", en un contexto de "aumento y desarrollo de las fuerzas armadas del país".Las decisiones se tomaron -dice- para "aumentar y desarrollar considerablemente la potencia de fuego de la artillería del ejército popular coreano".Los participantes en la reunión también examinaron "una serie de defectos en las actividades militares y políticas" de Corea del Norte y de qué manera pueden garantizar una "mejora decisiva" en estos ámbitos, agregó KCNA. La noticia de la agencia norcoreana no especifica cuándo se celebró la reunión pero en otra información señala que Kim Jong Un dio una orden a las fuerzas armadas el 23 de mayo.En cualquier caso es la primera aparición pública de Kim difundida por los medios de comunicación oficiales en más de 20 días. El líder norcoreano reapareció al comienzo de mayo después de una ausencia pública de tres semanas que provocó un torrente de rumores y especulaciones sobre su salud. Los rumores comenzaron al ausentarse de las celebraciones del 15 de abril. Este día es el más importante del calendario político norcoreano, porque todo el país conmemora el nacimiento del fundador del régimen Kim Il Sung, el abuelo del actual dirigente. Kim reapareció en público aparentemente en buen estado de salud, según imágenes publicadas por los medios de comunicación norcoreanos el 2 de mayo.El domingo, el periódico oficial Rodong Sinmun publicó fotos de la reunión de la comisión militar central.En una de estas fotografías, se ve a Kim señalando lo que parece una pantalla de televisión mientras habla ante una sala llena de oficiales uniformados. - Estancamiento-El anuncio de medidas de los dirigentes norcoreanos se produce cuando, según el Washington Post, el gobierno del presidente Donald Trump ha planteado la posibilidad de llevar a cabo el primer ensayo nuclear estadounidense desde 1992, como advertencia a Rusia y China.Según el diario estadounidense, que el viernes citaba a un alto cargo del gobierno y a dos exfuncionarios, todos bajo anonimato, el tema se debatió durante una reunión el 15 de mayo. Para Daryl Kimball, director ejecutivo de Arms Control Association, una organización con sede en Estados Unidos, una decisión de este tipo probablemente "interrumpiría" las negociaciones entre Washington y Pyongyang sobre el arsenal nuclear norcoreano.Estas negociaciones están estancadas a pesar de tres cumbres entre Trump y Kim.En el caso de una prueba nuclear estadounidense Kim "podría no sentirse obligado a respetar su moratoria sobre los ensayos nucleares", recalca Kimball.Corea del Norte realizó seis ensayos nucleares entre 2006 y 2017, pero desde entonces no ha llevado a cabo ninguno. Está sometida a una tanda de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU debido a sus actividades nucleares y a sus programas balísticos.bfm/axn/plh/roc/erl/dga -------------------------------------------------------------