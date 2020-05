Chile roza los 70.000 casos y Piñera dice que el sistema está "cerca del límite"

Trabajadores del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) y del Hospital San José trasladan a un paciente al servicio de urgencias para adultos, el cual ya se encuentra colapsado ante el aumento de casos por la COVID-19, en Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 24 may (EFE).- Chile sumó este domingo 3.709 nuevos casos de COVID-19, lo que eleva la cifra total de infectados a 69.102, mientras que el presidente del país, Sebastián Piñera, alertó de que el sistema hospitalario está "muy cerca del límite".

"Estamos muy conscientes de que el sistema de salud está muy exigido, muy demandado. Ayer, escuchaba a algunos especialistas que decían que estamos muy cerca del límite. Es verdad, estamos muy cerca del límite", dijo el mandatario durante una visita a un nuevo hospital de campaña al sur de Santiago.

La situación es especialmente crítica en la capital, el principal foco de contagios y donde rige una estricta cuarentena para cerca de 7 millones de personas desde el pasado 15 de mayo y hasta al menos el próximo 29 de mayo.

"No basta con preocuparse y denunciar, hay que ocuparse y contribuir a la solución del problema. Estamos haciendo todos los esfuerzos humanamente posibles", aseguró el gobernante conservador, quien anunció la instalación de otros hospitales modulares, que aportarán 500 nuevas camas a la red.

En las últimas 24 horas, se registraron además 45 nuevas muertes, elevando el balance total a 718 fallecidos, la gran mayoría de ellos en la capital, donde la ocupación hospitalaria está cerca del 94 %.

Junto al número de nuevos casos y fallecidos, también aumentó el número de pacientes ingresados en cuidados intensivos, que llegó a los 1.090, de los cuales necesitan 942 ventilación mecánica y 212 están en estado crítico

La megacuarentena de Santiago había sido descartada desde el inicio de la pandemia por el Gobierno, que defendió las cuarentenas "selectivas y estratégicas", con restricciones de movimiento que se imponen y se levantan en cada comuna en función de los nuevos contagios.

El Gobierno chileno, de hecho, empezó a hablar a finales de abril de volver a la normalidad, pero tuvo que dar marcha atrás ante el explosivo aumento de casos durante la primera semana de mayo.

Piñera descartó este domingo que la expansión del virus se deba a ese llamado a retomar las actividades económicas, pero insistió en que las cuarentenas no pueden ser eternas.

"Igual como nos empezamos a preparar temprano (para frenar el coronavirus), también tenemos que prepararnos temprano para cuando llegue el retorno seguro. No podemos tener a todo nuestro país en cuarentena de forma permanente", agregó.

Chile, uno de los países que más exámenes PCR realiza en la región, se encuentra bajo estado de excepción, con toque de queda nocturno, con colegios, universidades y fronteras cerradas, así como la mayoría de los comercios que no sean de primera necesidad.