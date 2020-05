César Montes dice que se ve pronto con una camiseta de un equipo europeo

Cesar Montes (d) y Nicolás Sánchez (i) de Rayados de Monterrey festejan una anotación ante León durante un partido correspondiente a la jornada 3 del Torneo Apertura 2019, en el estadio BBVA de Monterrey (México). EFE/ Miguel Sierra/Archivo

Monterrey (México) 24 may (EFE).- El defensa de los Rayados de Monterrey César Montes aseguró este domingo que se ve pronto con la camiseta de algún equipo de Europa, como parte de su proceso de crecimiento.

"Me veo jugando en Europa pronto. Espero que no pasen los años sin cumplir mi reto. Hoy más que nunca trabajo porque es mi sueño y nadie lo va a quitar de mi cabeza", aseguró a Efe Montes, de 23 años, considerado uno de los jóvenes más talentosos del fútbol de México.

Según el jugador, que ha tenido acercamientos con clubes como el Oporto portugués y el Galatasaray turco, el proceso de adaptación de jugadores mexicanos en Europa es lento, por lo que pierden oportunidades, así que desde ahora trabaja para que eso no le detenga.

"Tengo que mejorar muchas cosas futbolísticas. Soy autocrítico. Debo cambiar algunos detalles en mi disciplina. En Europa hay jugadores de mi nivel muy profesionales. Entonces no quiero empezar de cero", comentó.

Con 1,91 metros de estatura, buena técnica y personalidad, Montes debutó como profesional en 2015 con los Rayados de Monterrey y meses después fue distinguido con el balón de oro al mejor novato. Luego integró la selección que disputó los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro.

Ahora el zaguero está concentrado en regresar al equipo olímpico que buscará su pase a Tokio 2020, confiado en que México sea protagonista en la competición olímpica.

"Esperábamos jugar el Preolímpico en Guadalajara, en casa con nuestra gente, pero nos tenemos que adaptar por lo que sucedió. Hay que verlo por el lado positivo, puede ser una ventaja tener más tiempo de preparación cercana a los Juegos Olímpicos", explicó.

Montes dijo qué pasó tiempo de angustia por la posibilidad de sobrepasar la edad límite cuando se pospusieron los Juegos Olímpicos de Tokio y celebró que se entendió el rango por el aplazamiento de la justa.

"Estaba angustiado de saber si iba a poder participar en los Olímpicos, varios compañeros ya rebasaremos la edad, pero me parece que al final se tomó una buena decisión, la más coherente para todos y eso me puso feliz porque existe la posibilidad de ir a competir", concluyó.