Casillas: "Ante el Getafe sabía que era mi último partido con el Real Madrid"

El exportero del Real Madrid, Iker Casillas. EFE/Rodrigo Jiménez/Archivo

Madrid, 24 may (EFE).- El exportero del Real Madrid y de la Selección española Iker Casillas contó detalles sobre su salida del club merengue en una publicación en su cuenta de Instagram, en la que confesó que el encuentro contra el Getafe, el 23 de mayo de 2015, sabía que iba a ser su último partido con la camiseta del Real Madrid.

Casillas, que permaneció 15 temporadas en el Real Madrid, recordó como un "error" el haber ofrecido su última rueda de prensa sin la presencia de un representante del club. En ella dijo adiós entre lágrimas y acompañado únicamente de los medios de comunicación.

"Pocas veces hablé de mi salida del Real Madrid. Di una rueda de prensa en solitario, error, y me fui. Cinco años han pasado ya desde entonces", recuerda en el mensaje.

El ahora jugador del Oporto continúo explicando las razones por las que decidió salir del Real Madrid, tras varias temporadas sometido a las críticas de gran parte de la afición, que en muchos partidos silbó al entonces capitán y quien ya se había convertido en leyenda de la institución con 5 Ligas, 2 Copas del Rey, 4 Supercopas de España, 3 Ligas de Campeones, 2 Supercopas de Europa, 2 Copas Intercontinentales y un Mundial de Clubes.

"Cinco años que crucé la frontera que me llevó a nuestro país vecino: Portugal. Necesitaba volver a sentirme otro. Tener un nuevo ambiente, abandonar estar tan expuesto a la crítica y querer mejorar", escribió Iker.

Acostumbrado a realizar publicaciones frescas y donde busca la interacción de sus seguidores, Casillas escribe a sus 'amigos' que necesitaba "mejorar" en lo "físico y en lo mental", pero destaca que esto último fue "lo más importante" y la razón fundamental para salir del Real Madrid y recaer en el Oporto, donde "volvió a sentir" esa mejoría.

"Es así amigos, todos los jugadores (sean buenos o malos) quieren mejorar. Y para ello hay mejorar lo físico y lo mental. Y esto último era importante. En Oporto lo volví a sentir. Que no os cuenten otras cosas", recalcó.

Finalmente, Iker Casillas, quien recientemente cumplió un año de haber sufrido un infarto que lo dejó fuera de los terrenos de juego y ahora aspira a ser candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, le recordó a sus seguidores con una fotografía cómo vivió su último partido como madridista, ante el Getafe en el Santiago Bernabéu, la última vez que se puso las medias al revés, marcó la línea divisoria en el césped del área chica y tocó con su mano derecha el larguero, pues ese día él "ya sabía que iba a ser mi último partido". EFE

