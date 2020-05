Carlos Salcido asegura que México necesita otra Liga de fútbol profesional

Jugadores de Chivas despiden a su excompañero Carlos Salcido (c) de Veracruz, durante el partido correspondiente a la jornada 19 del torneo mexicano, celebrado en el estadio Akron de la ciudad de Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco/Archivo

Guadalajara (México), 24 may (EFE).- Carlos Salcido, presidente de la nueva Liga de Balompié Mexicano (LBM), aseguró este domingo que México necesita un nuevo certamen de fútbol profesional debido a la cantidad de futbolistas y especialistas que produce el país.

"Somos un país grande. Todos los futbolistas y profesionales del balompié no caben en una sola Liga nosotros queremos ser una segunda opción para toda esa gente que no tiene trabajo" explicó a Efe.

La LBM fue presentada a finales de enero en Guadalajara como una nueva Liga de fútbol profesional en México que de inicio no formará parte de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), que cuenta con la Liga Mx (Primera División).

El proyecto apuesta por llevar balompié profesional a ciudades en donde no existe como Ensenada (Pacífico mexicano), Veracruz (sur) y los municipios del Estado de México Neza y Naucalpan.

Salcido, quien jugó tres mundiales y perteneció al PSV Eindhoven holandés, tenía en mente ser entrenador cuando se retiró el año pasado, pero este nuevo proyecto le llamó la atención por la libertad que le ofrecen.

"Soy una persona que antes de dar un paso analiza las cosas. Me empecé a empapar del proyecto desde enero, tenía dos propuestas de trabajo, pero empecé a conocer todos los departamentos y lo que conlleva la Liga y al final me convencieron", agregó.

De acuerdo con Salcido, al momento tienen siete plazas confirmadas de un total de 30 prospectos que evalúan durante la pandemia de la COVID-19.

"Es difícil competir con la Liga Mx. En lo personal estoy orgulloso de la Liga Mx porque a mi parecer están entre las mejores ligas del mundo, el tema de la nueva Liga no es que mañana ya estamos a su nivel, la realidad es que no, esto es un proceso, tenemos retos a corto plazo y largo", explicó.

La Liga tiene como fecha de inicio el 18 de septiembre con un torneo largo a dos vueltas y una final que decidirá al campeón.

"Nuestro trabajo, seriedad y transparencia van a empezar a dar de qué hablar. Vamos a dar un buen espectáculo que la afición nos voltee a ver como una opción de entretenimiento", concluyó.