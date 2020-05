Camioneros quieren medidas de bioseguridad realistas en Centroamérica

Autoridades centroamericanas han sido convocadas el lunes para discutir y aprobar un protocolo de bioseguridad que busca "resolver el problema en la región y garantizar la fluidez del comercio", frenado desde hace una semana por bloqueos en la frontera de Panamá y el cierre de la nicaragüense, lo que amenaza con un desabastecimiento en el istmo según los empresarios. EFE/Jorge Torres/Archivo

Panamá, 24 (EFE).- Los camioneros de Centroamérica tienen la "esperanza" de que la crisis en las fronteras llegue a su fin con la aprobación de un protocolo regional de bioseguridad para el sector durante la pandemia de COVID-19 que incluya medidas realista y no las impuestas por Costa Rica, que son "inviables", dijo este domingo a EFE unos de sus representantes.

Autoridades centroamericanas han sido convocadas el lunes para discutir y aprobar un protocolo de bioseguridad que busca "resolver el problema en la región y garantizar la fluidez del comercio", frenado desde hace una semana por bloqueos en la frontera de Panamá y el cierre de la nicaragüense, lo que amenaza con un desabastecimiento en el istmo según los empresarios.

Esto en rechazo a dos decretos de Costa Rica que desde el pasado 18 de mayo restringen el tránsito de camioneros extranjeros en su territorio luego de que se detectara el COVID-19 en medio centenar de ellos, a los que se impidió el ingreso al país.

El comité regional que redacta el protocolo de bioseguridad ha recibido recomendaciones de los gremios de camioneros de la región que esperan que estas sean tomadas en cuenta, afirmó este domingo a EFE el presidente de la Cámara Nacional de Transporte de Carga de Panamá, Andrés Tito Muñoz.

"Nos han hecho una serie de preguntas y lo que hemos tratado es de darles una idea de lo que vivimos a diario. Lo que pasa en la práctica no es igual a lo que se cree que se puede hacer", afirmó.

Las agrupaciones de transportistas de Centroamérica "mantenemos reuniones diarias (...) tenemos toda la esperanza del mundo en que el gobierno de Costa Rica va a entender" que sus medidas son "inviables".

EL BLOQUEO FRONTERIZO

El Gobierno de Honduras ordenó este sábado restringir el ingreso de camioneros costarricenses a su territorio en atención al "principio de reciprocidad" y fijó en un máximo de 72 horas el plazo de permanencia de estos en el país.

Pese a un acuerdo anunciado el miércoles pasado por los gobiernos de Panamá y Costa Rica, los transportistas panameños mantienen el bloqueo en Paso Canoas, donde hay una fila de 90 camiones con sus contenedores mientras que cerca de otro centenar, sin carga, ha llegado ha respaldar la protesta.

"El Gobierno de Costa Rica debe tener claro que el sector transporte de carga está preparado para quedarse ahí los días que sean necesarios, y no vamos a permitir el ingreso de ningún costarricense", dijo este domingo el líder gremial.

Aseveró que las fronteras centroamericanas "no están cerradas, pero nadie va a transitar con las condiciones" que impuso Costa Rica y que incluyen entregar la carga en centros de acopio para que un conductor tico la distribuya en el país, entre otras.

"Lo que pedimos es entregar nuestra carga. Así como nos llevarían a un almacén para descargar, que nos lleven a nuestros clientes para cargar y nos retiramos de Costa Rica. No queremos ir al parque ni al cine. Dormimos y comemos dentro de nuestros camiones", afirmó Muñoz al negar que los conductores propagan el nuevo coronavirus.

LOS RIESGOS SANITARIOS

Con la entrada en vigor de las restricciones Costa Rica dejó de aplicar la prueba del COVID-19 en sus fronteras, especialmente en la de Nicaragua, un proceso que comenzó el 5 de mayo y que contribuyó a la aglomeración allí de camiones.

"Hay más de 1.000 camiones. Cada conductor diariamente mete en una bolsa (sus deposiciones) porque no existen sanitarios. En cualquier momento va a haber allí una epidemia de cólera, sin contar los que ya tienen el coronavirus y que están sin atención", aseveró.

Muñoz agradeció a los gobiernos de Panamá y Nicaragua las gestiones para repatriar anoche a tres camioneros panameños con COVID-19 desde el sector nicaragüense de Las Tablillas.

"Hoy tenemos uno grave, que no se nos empeore ese muchacho y fallezca, porque el único responsable va a ser el Gobierno de Costa Rica", afirmó Muñoz