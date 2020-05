Biden gana las primarias demócratas en Hawái

En la imagen, el exvicepresidente estadounidense Joe Biden. EFE/Tracie Van Auken/Archivo

Washington, 23 may (EFE).- El exvicepresidente estadounidense Joe Biden se impuso este sábado en las elecciones primarias del Partido Demócrata celebradas en Hawái, que suspendió su votación en persona prevista para el pasado 4 de abril y realizó el proceso por correo debido a la pandemia del coronavirus.

La presidenta interina del Partido Demócrata en Hawai, Kate Stanley, informó a la prensa que Biden -que es el único candidato de esa tolda política de cara a las elecciones presidenciales de noviembre- logró un 63 % de la votación, mientras que el senador progresista Bernie Sanders, quien se retiró y luego respaldó a su rival, obtuvo un 37 %.

A raíz del cambio en la votación por las medidas de confinamiento, se enviaron más de 79.000 papeletas y se recibieron de vuelta alrededor de 35.000.

La fecha límite para recibir los votos era este viernes 22 de mayo, según lo anticipó el partido en un comunicado en el que confirmó la cancelación de la votación en persona.

Biden, quien es el virtual candidato del Partido Demócrata a la Casa Blanca, quedó envuelto este viernes en una nueva polémica después de que sugiriera que los afroamericanos que dudan entre votarle a él o hacerlo por el presidente Donald Trump en realidad no son negros.

El exvicepresidente de Barack Obama entre 2009 y 2017 hizo este comentario durante una entrevista en el programa de radio "The Breakfast Club", popular entre la comunidad negra y presentado por Charlamagne Tha God.

Horas después de su comentario y cuando ya había estallado la polémica, Biden se retractó y reconoció que se había pasado de "arrogante".

"Sé que el comentario ha parecido como si estuviera dando por sentado el voto afroamericano, pero nada más lejos de la verdad", aseguró el exvicepresidente.

Los responsables de la campaña para la reelección del republicano Trump acusaron a Biden de "racista".