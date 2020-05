Ampliar la Bombonera, el sueño pendiente de Boca Juniors

En la imagen un registro general del estadio La Bombonera de la ciudad de Buenos Aires (Argentina). EFE/David Fernández/Archivo

Buenos Aires, 24 may (EFE).- Desde su fundación, hace 80 años, la Bombonera, el mítico estadio de Boca Juniors, luce un lateral sin tribunas porque ningún directivo logró comprar las viviendas aledañas.

Cuando se construyó el estadio, que se inauguró el 25 de mayo de 1940 con un amistoso que Boca Juniors le ganó por 2-0 a San Lorenzo, los impulsores del proyecto imaginaron que años más tarde el club iba a poder construir la tribuna que falta.

Desde 1937 fueron presidentes de club Camilo Cichero, Eduardo Terrero, José López, Daniel Gil, Alberto J. Armando, Emilio Leveratto, Miguel de Riglos, Martín Noel, Domingo Corigliano, Federico Polak, Antonio Alegre, Mauricio Macri, Pedro Pompilio, Jorge Amor Ameal, Daniel Angelici y ahora nuevamente Ameal.

Ninguno pudo completar la obra.

El proyecto 'Bombonera 360', impulsado por el arquitecto y actual directivo Carlos Navarro, prevé extender la capacidad de 57.000 espectadores a 78.000 al adquirir esas viviendas y construir la tribuna restante.

"Nunca quiso. Nosotros vamos a acompañar al vecino y queremos que pase a vivir mejor de lo que vive hoy. Siempre vamos a pregonar eso, pero no proteger al que especule. Hoy estamos en instancia de financiamiento y una vez resuelto, nos acercaremos", dijo hace poco Navarro al diario deportivo Olé.

Un relevamiento inmobiliario realizado en 2017 arrojó que las propiedad tienen un valor que ronda los 19.8 millones de dólares.

Incluyendo la construcción de la tribuna, Boca Juniors estima un costo total 80 millones de dólares.

Ameal sostuvo, la semana pasada, que están "trabajado con distintas posibilidades".

"Hay que comprar 129 propiedades, más o menos 18 millones de dólares, y después la construcción del estadio tiene autogestión. Lo que estamos previendo son 20 millones de dólares, en el 'mundo Boca' no es inalcanzable, con tiempo se puede lograr. Estamos trabajando con China, México y empresarios", le dijo al canal América.

La actual comisión directiva calcula que la construcción de la tribuna, una vez consumada la compra de los terrenos, demandará unos 30 meses.

Un relevamiento publicado por el diario deportivo Olé detalla que el 63% de los propietarios está dispuesto a vender, el 22% tiene conflictos con los papeles y el 15% se niega.

Rubén Lopresti, representante de algunos de ellos, aseguró al canal TyC Sports que se juntaron "varias veces" con Ameal, pero que "jamás" llegaron "a un acuerdo".

"Si dice lo contrario, miente", sostuvo Lopresti, que dijo que es "más viable" otro plan, conocido como "Proyecto Esloveno".

El "Proyecto Esloveno" necesita, para llevarse a cabo, la compra de solo algunas de las viviendas, las mas cercanas al estadio.

"No cierra calles y es el proyecto que en el menor tiempo y costo permite cumplir el sueño de completar la Bombonera", dijo a Efe Fabián Fiori, el impulsor del proyecto.

Fiori, que es socio empleado del club, dijo que habló con "cada uno" de propietarios que deberían vender.

"La diferencia de capacidad entre el 'Esloveno' y el '360' es de no más de 3.000 personas. Hoy por 3.000 personas más están imposibilitando completar la cancha y obligando al club a comprar 129 propiedades", sostuvo Fiori, que contó que su proyecto incluye un "nuevo paseo turístico y comercial" bajo la nueva tribuna.

Aunque el "Bombonera 360" prevé una capacidad mayor, Fiori aseguró que eso puede ser "engañoso" porque hay que tener en cuenta si los hinchas están sentados o parados.

"Yo hablo de la capacidad del sector nuevo: son 20.000 lugares más, que también pueden ser 15.000 si no quieren que sean todas populares. El 'Proyecto Esloveno' se adapta a la necesidad y requisitoria de los directivos que llevan adelante la obra", dijo.

El estadio tuvo varias refacciones desde su inauguración el 25 de mayo de 1940, las más importantes en 1941 y en 1953.

Luego, en 1996, se realizaron otras obras para ampliar la capacidad y llegó a tener una estructura parecida a la actual.

Los nuevos directivos del club, que asumieron en diciembre de 2019, pintaron todo el exterior del estadio de azul con una franja amarilla, como la camiseta, (antes era casi toda amarilla con una pequeña franja azul) y quitaron un acrílico cuya finalidad era impedir el ingreso de los hinchas al campo para mejorar la visión de los espectadores.

También se retiró un acrílico de otro sector y se quitaron algunos asientos para que los hinchas se queden de pie y ganar un poco más de espacio.

Navarro aseguró que cuando la actual comisión directiva asumió, el estadio tenía capacidad para 54.000 espectadores y que el plan es poder recibir a 57.000 en diciembre de este año y avanzar con el 'Bombonera 360'.

Otro proyecto que apareció en el último tiempo fue el "Bombonera 100 mil", impulsado por Christian Gribaudo, candidato presidencial por el oficialismo anterior que perdió las elecciones en diciembre de 2019.

El candidato aseguró a fines del año pasado que iba a poder adquirir los terrenos necesarios para ampliar la capacidad de la Bombonera hasta 100.000 espectadores.

En plan contemplaba también "bajar la cancha" y "girarla" para extender las gradas.

Pese a los proyectos, propuestas y planes inconclusos, la Bombonera, que este lunes festeja su octogésimo aniversario, es un símbolo del fútbol argentino y uno de los estadios más emblemáticos del mundo.

Sebastián Meresman