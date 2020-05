0-3. El Augsburgo profundiza la crisis del Schalke

EFE/EPA/MARTIN MEISSNER

Redacción deportes, 24 may (EFE).- El Augsburgo, con su victoria por 0-3 como visitante, profundizó la crisis del Schalke, que ve alejarse, todavía más, sus posibilidades de alcanzar una clasificación para Europa.

Un libre directo ejecutado magistralmente por Eduard Lowen, en el minuto 6 de la primera parte, supuso el 0-1 para el Augsburgo y los primeros dolores de cabeza para un Schalke, que pese a dominar el balón, no consiguió materializar la posesión en ocasiones de gol.

Con el 0-1 al descanso y la sombra de la clasificación para Europa cada vez más atenuada, el Schalke intentó, en la reanudación, meter más presión en su juego, pero las oportunidades siguieron sin aparecer de forma clara, también en parte por la efectividad de la defensa del Augsburgo.

Fue un quiero y no puedo constante por parte del Schalke, mientras que el Augsburgo, ante la ausencia de peligro de su rival, se sintió cómodo sin arriesgar demasiado en su juego.

El gol de Noah-Joel Sarenren-Bazee en el minuto 76 (0-2), llegó fruto de un rebote en el que el balón alcanzó el borde del área y el centrocampista nigeriano conectó un disparo que se coló por la escuadra derecha del portero del Schake, Markus Schubert.

El 0-3 fue obra del venezolano Sergio Córdoba, tras plantarse solo ante el portero para batirle.

Con sólo 2 puntos en los últimos seis partidos, el Schalke ve alejarse todavía más las escasas opciones europeas que le quedan, toda vez que las cinco primeras plazas de la clasificación son prácticamente inalcanzables.

El Augsburgo, que había perdido los últimos cuatro partidos de la bundesliga, incluido el primero tras la reanudación el pasado día 16, en casa ante el Wolsburgo (1-2), pone con esta victoria tierra de por medio respecto a los puestos de descenso.