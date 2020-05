WWF Brasil lamenta las declaraciones del ministro sobre legislación medioambiental

El ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles. EFE/ Joédson Alves/Archivo

Recife (Brasil), 22 may (EFE).- El WWF (Fondo Mundial de la Naturaleza, por sus siglas en inglés) lamentó este viernes las declaraciones del ministro brasileño de Medio Ambiente, Ricardo Salles, sobre su supuesta intención de cambiar normas y disposiciones a espaldas del Congreso y la prensa aprovechando la pandemia del COVID-19.

En un comunicado, WWF Brasil expresó su "indignación con la estrategia de destrucción del soporte legal de protección al medioambiente evidenciada" por Salles durante una reunión privada de ministros con el presidente Jair Bolsonaro.

Las declaraciones de Salles aparecieron en un video con autorización divulgado este viernes por la Corte Suprema de una reunión privada del gabinete el pasado 22 de abril y en el que aparentemente Bolsonaro insinúa interferir en la Policía Federal para proteger a algunos miembros de su familia de investigaciones.

En la reunión, cuya divulgación del video fue pedida por el exjuez Sergio Moro como prueba para acusar a Bolsonaro por su salida al frente del Ministerio de Justicia, por la supuesta injerencia del mandatario, Salles manifestó que los ministerios deberían aprovechar la crisis para emitir reglas sin pasar por el Congreso.

Para WWF Brasil "no es sorpresa" que Salles busca "tornar frágiles las reglas y las instituciones creadas para defender el patrimonio ambiental" y recordó que en 2019, en su primer año de gestión, Brasil tuvo la mayor deforestación en una década de la Amazonía y "los números" de 2020 "tienden a superar esa marca".

"Es chocante constatar su intención de aprovechar la mayor tragedia económica y sanitaria en muchas generaciones, una pandemia que resultó en decenas de miles de vidas perdidas, para, en sus palabras, pasar la 'manada' de normas" que buscan flexibilizar los controles medioambientales, apuntó la organización.

De acuerdo con la entidad, Salles "expone su conciencia de que lo que está proponiendo es ilegal" y por eso menciona que el abogado general de la Unión, que representa jurídicamente la defensa del Gobierno, debe estar preparado para demandas en la Justicia de la sociedad civil frente a ese tipo de cambios en las reglas.

En el video, Salles dice que con la atención de la prensa "casi que exclusivamente para el COVID-19" el Gobierno tiene una "oportunidad" para estar más "calzado" y afrontar los asuntos de la Amazonía "simplificando las reglas" que "todo el mundo pide", pero sin citar nombres o sectores interesados en esa flexibilización.

"En cuanto solo se habla del COVID-19 es hora de ir pasando la 'manada' (de reglas) y cambiando todo el reglamento simplificando las normas", apuntó el ministro en la referida reunión, recordando que para eso "no se necesita del Congreso", porque de llegar esos asuntos al Legislativo "no se van a aprobar".

Después de la divulgación del video con las declaraciones de Salles, que levantaron de inmediato reacciones y críticas de los ambientalistas y de varios sectores políticos y de la sociedad, el ministro se justificó en las redes sociales.

"Siempre defendí desburocratizar y simplificar normas, en todas las áreas, con buen discernimiento y todo dentro de la ley. La telaraña de reglas irracionales perjudica las inversiones, la generación de empleos y, por consiguiente, el desarrollo sostenible de Brasil", publicó Salles en sus perfiles.