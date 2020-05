Venezuela da la bienvenida a los buques iraníes con gasolina "próximos a arribar"

En la imagen, el vicepresidente económico de Venezuela, Tareck el Aissami. EFE/Raúl Martínez/Archiv

Caracas, 23 may (EFE).- El vicepresidente económico de Venezuela, Tareck el Aissami,dio este sábado la bienvenida a cinco buques iraníes que traen gasolina al país suramericano, un bien que escasea desde hace semanas, si bien matizó que las embarcaciones aún están "próximas a arribar" a los puertos caribeños.

"Saludamos y le damos la bienvenida a los barcos de la República Islámica de Irán, bandera de Irán, próximos a arribar a los puertos de nuestra patria", escribió El Aissami, en su cuenta de Twitter, donde también consideró que esta cooperación energética "apunta al desarrollo integral" de ambos países.

La "cooperación energética entre Irán y Venezuela se fundamenta en el intercambio científico y del desarrollo productivo de la industria de hidrocarburos, además de la experiencia que nos une como países OPEP. Gracias, hermanos", agregó el también ministro venezolano de Petróleo.

El canal estatal VTV informó más temprano que la llegada de estos buques a aguas venezolanas está prevista para las 23.00 GMT, y que luego navegarán durante cuatro días por el país hasta descargar todo el combustible que traen.

Una vez que las embarcaciones crucen la frontera marítima de Trinidad y Tobago hacia Venezuela, en las próximas horas, serán escoltados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), tal y como lo anunció esta semana el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

"Todos estos buques cuando entren a nuestra zona económica exclusiva serán escoltados por naves, buques y aviones de la FANB", anunció el jefe militar el pasado jueves.

Por su parte, el número dos de la institución castrense, Remigio Ceballos, apuntó este sábado en Twitter: Venezuela "agradece la solidaridad de Irán (...) al asistir al país con ayuda que se materializa en buques con combustible, escoltados por nuestra Armada y nuestra Aviación Bolivariana".

AMENAZAS DE EE.UU.

El Gobierno de Nicolás Maduro denunció el viernes ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) amenazas de Estados Unidos, según las cuales usarían la "fuerza militar" contra estos barcos iraníes.

Entretanto, el presidente iraní, Hasán Rohaní, advirtió este sábado de que EE.UU. puede tener problemas si los petroleros de Irán sufren algún percance en el Caribe por su culpa.

"Si nuestros petroleros en el Caribe o en cualquier parte del mundo corren problemas por los estadounidenses, ellos, de modo recíproco, tendrán también problemas", subrayó Rohaní en una conversación telefónica con el emir de Catar, Tamim bin Hamad al Zani, según la web oficial de la Presidencia iraní.

"Esperamos que los estadounidenses no se equivoquen", resaltó Rohaní, tras asegurar que Teherán no iniciará ningún conflicto, pero que se reserva "el derecho legítimo de defender la soberanía y la integridad territorial" y sus intereses nacionales", al tiempo que reiteró la importancia de la seguridad de la región.