Un jugador del Guadalajara del fútbol mexicano da positivo de la COVID-19

El director técnico Pedro Caixinha (i) y el director deportivo de Chivas Ricardo Peláez (d). EFE/Alonso Cupul/Archivo

Guadalajara (México), 23 may (EFE).- Un jugador de las Chivas del Guadalajara cuya identidad no fue revelada dio positivo de COVID-19 con lo que llegaron a 13 el número de figuras del fútbol mexicano contagiadas en las últimas horas.

En vídeo conferencia de prensa el director deportivo de Chivas de Guadalajara, Ricardo Peláez, pidió no estigmatizar al jugador pues no hay claridad en la manera cómo se contagió.

"No necesariamente fue por indisciplina porque hay muchas formas de contagiarse y no debemos estigmatizar", dijo.

La directiva señaló que el futbolista se encuentra asintomático y fue informado vía telefónica. El club activó el protocolo sanitario avalado por las autoridades de salud tanto para él como su familia y las personas con las que haya tenido contacto en los últimos 14 días.

Por respeto a la privacidad del jugador afectado, el club mantendrá su nombre en estricta confidencialidad, a menos que sea él quien públicamente quiera compartir su experiencia.

De las 53 pruebas para detectar COVID-19 realizadas al plantel a inicios de la semana, 25 corresponden al plantel del primer equipo varonil, 24 de ellas con resultado negativo y quedan pendientes los resultados de las pruebas del cuerpo técnico, directiva y miembros del staff.

El jugador del Guadalajara se sumó a los 12 positivos de la COVID-19 que el Santos Laguna confirmó en las últimas horas.

Luego de un parte inicial de ocho enfermos, el equipo agregó otros cuatro, entre ellos el guardameta Jonathan Orozco, quien explicó por redes sociales que padece el virus, aunque no ha sentido síntomas.

En México se han registrado 62.527 contagiados en el país con 6.989 fallecimientos.

Entre los recuperados están el presidente de la Liga Mx, Enrique Bonilla, el presidente del San Luis, Alberto Marrero, la campeona panamericana de pentatlón moderno Mariana Arceo y la triple medallista de judo Vanessa Zambotti, ya retirada.