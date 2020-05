Un exministro de Salud de Bolsonaro rechaza la invitación para volver al Gobierno

Fotografía tomada el pasado 15 de mayo en la que se registró el hasta ese día ministro de Salud de Brasil, Nelson Teich, en Brasilia (Brasil). EFE/Joédson Alves/Archivo

Río de Janeiro, 23 may (EFE).- El exministro de Salud Nelson Teich, quien hace una semana renunció a su cargo por diferencias con el presidente Jair Bolsonaro, rechazó este sábado una invitación para volver a hacer parte del Gobierno del ultraderechista, como consejero del actual titular de la cartera de sanidad.

El oncólogo anunció su decisión a través de las redes sociales donde señaló que sería incoherente regresar al ministerio de Salud, tras haber renunciado como su titular hace apenas una semana.

"Agradezco al Ministro interino Eduardo Pazuello por la invitación a ser consejero del Ministerio de Salud, pero sería incoherente haber dejado el cargo de Ministro de Salud la semana pasada y aceptar la posición de Consejero a la semana siguiente", escribió Teich en su cuenta en Twitter.

En otro mensaje, Teich complementó que su objetivo en el ministerio fue el de llevar un modelo de gestión más técnico que aumentara la eficiencia del sistema de salud "ser más técnico no solo significa tener una conducta médica más técnica. Eso sería tratar el problema de una manera simplista", aseguró el exministro.

"Una conducta técnica del sistema de salud significa una gestión donde estrategia, planeación, metas y acciones estén basadas en informaciones amplias y precisas, acompañadas continuamente a través de indicadores", concluyó.

Teich, oncólogo sin experiencia en la administración pública, fue designado ministro de Salud por Bolsonaro el 17 de abril después de destituir a Luiz Henrique Mandetta, un firme defensor de las cuarentenas para evitar la expansión de la pandemia, una medida que el líder ultraderechista no comparte y que hasta hoy ha dejado más de 21.000 muertos en Brasil.

El país sudamericano ocupa, desde la víspera, el segundo lugar del mundo por número de infectados, con 330.890 casos confirmados.

Teich también defendía el confinamiento, pero lo que apresuró su salida del actual Gobierno fueron las diferencias que tuvo con el mandatario sobre la cloroquina, un antipalúdico que Bolsonaro enarbola como salvación del COVID-19, aunque su eficacia no ha sido demostrada científicamente y su uso trae graves efectos colaterales.

La invitación para regresar a la cartera de Salud fue extendida por su actual titular, el general Eduardo Pazuello, un militar sin experiencia en el área, que asumió hace una semana como ministro interino.

Pazuello, que el mes pasado había sido nombrado como viceministro de Salud de Brasil por Bolsonaro, ejercerá interinamente como titular hasta que el jefe de Estado decida al sustituto de Teich.