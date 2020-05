Trump vuelve a jugar golf en uno de sus clubes, en medio de la pandemia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue registrado este sábado al jugar golf, en el Trump National Golf Club, en Sterling (Virginia, EE.UU.). EFE/Jim Lo Scalzo

Washington, 23 may (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, fue visto este sábado practicando su deporte favorito, el golf, en su club a las afueras de Washington, después de varias semanas de no trasladarse a algunas de sus propiedades debido a la emergencia del coronavirus.

Ataviado con camiseta y gorra blanca, el mandatario fue captado por medios locales jugando golf rodeado por integrantes del Servicio Secreto y otros acompañantes que permanecían a cierta distancia de él.

La cadena NBC indicó que el presidente volvió a uno de sus campos de golf después de 75 días. Este sábado, Trump visitó su club de golf en Sterling (Virginia)

La versión indicó que la última vez que Trump estuvo en una de sus propiedades fue durante el fin de semana del 6 de marzo, cuando se trasladó a Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida), donde un día después cenó con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Luego de esa visita se conoció que el jefe de prensa del Gobierno brasileño, Fabio Wajngarten, dio positivo a coronavirus, así como el embajador de Brasil en Washington, Nestor Forster, y uno de los senadores de ese país, Nelsinho Trad.

NBC indicó que aunque el mandatario ha visitado en dos ocasiones Camp David, el tradicional retiro oficial de los mandatarios estadounidenses en las montañas Catoctin de Maryland, no está claro si ha jugado golf durante esos fines de semana de trabajo.

Este es el primer día de un fin semana largo en Estados Unidos por la celebración, el lunes, del Día de los Caídos (Memorial Day), que marca tradicionalmente el comienzo del verano en el país.

Este fin de semana, Los Ángeles ha abierto al público las playas y los parques con ciertas restricciones, una medida que también han adoptado los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.

La ciudad de Nueva York solo permite a los ciudadanos caminar o sentarse manteniendo la distancia social y llevando cobertor facial en las playas, que aún permanecen cerradas debido al impacto del COVID-19, que se ha cobrado más de 21.000 vidas en la Gran Manzana.