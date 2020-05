Setién: "Messi y yo estamos convencidos de que podemos ganar la Champions"

El técnico del FC Barcelona, Quique Setién durante una rueda de prensa. EFE/ Enric Fontcuberta/Archivo

Barcelona, 23 may (EFE).- El entrenador del Barcelona, Quique Setién, aseguró que tanto él como el argentino Lionel Messi están convencidos de que el equipo "está preparado para ganar" la Liga de Campeones, si bien admitió que "hay que mejorar muchas cosas".

En una entrevista concedida a beIN SPORTS, el preparador cántabro se refirió a una de las últimas declaraciones del delantero argentino en las que afirmaba que jugando como antes del parón por la COVID-19 al Barça no le bastaría para ganar la máxima competición europea.

"Es un tema que ha generado cierto debate, pero los dos sabemos lo que queríamos decir. Los dos estamos convencidos de que queremos ganar la Champions y de que seguro que podemos ganarla. Hay que mejorar muchas cosas, pero no hay duda de que los dos estamos convencidos de que el equipo está preparado para ganarla", opinó.

No obstante, Setién le da "más importancia" a LaLiga porque considera que "tiene más mérito estar tantas jornadas sumando y compitiendo".

"La Champions es más difícil porque depende de que cada día hagas las cosas muy bien; un momento de duda te puede sacar fuera", apuntó, aunque no escondió que sería "un sueño tremendo" ganarla.

En la entrevista, repasó también algunos de los nombres propios de la actualidad azulgrana como la recuperación de Luis Suárez y los posibles fichajes de Lautaro Martínez y Neymar.

Sobre el delantero uruguayo, que ya se entrena con el grupo, Setién reveló que "todavía no está recuperado" de la lesión en el menisco externo de la rodilla derecha.

"Suárez está trabajando con el grupo, pero se le nota falto de condición y confianza. Lleva bastante tiempo parado, ha pasado una operación. Espero que regrese en breve, pero no sé si serán tres o cuatro semanas", subrayó.

Precisamente, uno de los nombres que están sonando con fuerza para tomar el relevo de Suárez en la delantera es el argentino del Inter de Milán Lautaro Martínez, de quien el técnico azulgrana dijo que "es un jugador que puede estar muy bien en este equipo, así como otros jugadores que pueden estar a ese nivel".

El entrenador del Barcelona también se refirió a un eventual regreso de Neymar: "Me encantaría entrenarlo, pero como a cualquier otro futbolista. He podido cumplir uno de los sueños, que es entrenar al mejor jugador del mundo (Messi)".

Por último, Setién se mostró muy satisfecho con el rendimiento que están mostrando sus jugadores en las primeras semanas de entrenamientos tras el parón obligado por la COVID-19.

"Están siendo entrenamientos muy estimulantes. Estamos muy contentos de cómo han llegado los jugadores por la ilusión y las ganas que están poniendo", celebró.