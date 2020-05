Rummenigge: La opción por Coutinho ha caducado y no la hemos ejecutado

EFE/EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS/Archivo

Berlín, 23 may (EFE).- Karl-Heinz Rummenigge, presidente del Consejo Directivo del Bayern, dijo que el club no había hecho efectiva la opción de compra por el brasileño Philipe Coutinho y que esta ya ha caducado aunque añadió que eso no implica que haya una decisión definitiva sobre el futuro del jugador.

"La opción ha caducado y no la hemos ejecutado", dijo Rummenigge en una entrevista que publica hoy la revista "Der Spiegel".

Coutinho está actualmente bajo la disciplina del Bayern, cedido por el Barcelona, y el club bávaro tenía una opción de compra por valor de 120 millones de euros.

"Con respecto a su futuro no hay una decisión tomada", matizó el exinternacional alemán.

"Como he dicho con frecuencia en momentos de incertidumbre como los de ahora: de momento no hablamos de traspasos ni de planes de futuro y tampoco hemos hablado al respecto", agregó.

Coutinho es actualmente baja aunque ha vuelto a entrenar en solitario tras recuperarse de una operación en el tobillo derecho.

El brasileño ha tenido un rendimiento irregular en el Bayern y aunque ha disputado algunos buenos partidos no ha logrado convencer en la mayoría de sus prestaciones.

Sin embargo el agente de Coutinho, Kia Joorabchian, dijo en una entrevista reciente que existe aún la posibilidad de que el jugador siga en el club bávaro.