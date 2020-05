Remite la pandemia en España y aumentan las protestas de la ultraderecha

Miles de personas se manifestaron este sábado en España, convocados por el partido ultraderechista Vox para protestar por la gestión que el Gobierno está haciendo de la pandemia de coronavirus, mientras que el jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, anunció la reapertura al turismo extranjero en julio, ante la remisión de la enfermedad. EFE/Cati Cladera/Archivo

Madrid, 23 may. (EFE).- Miles de personas se manifestaron este sábado en España, convocados por el partido ultraderechista Vox para protestar por la gestión que el Gobierno está haciendo de la pandemia de coronavirus, mientras que el jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, anunció la reapertura al turismo extranjero en julio, ante la remisión de la enfermedad.

Grandes hileras de autos, desde los que ondeaban banderas de España, salieron a las calles del centro de las ciudades españolas para pedir la dimisión de Sánchez y exigir libertad de movimientos, restringida debido al estado de alarma decretado por el Gobierno para evitar la expansión del coronavirus.

Setenta días después de comenzar el confinamiento, con la consiguiente limitación de la movilidad, la pandemia está remitiendo, con una tasa diaria de contagios por debajo del 0,2 %, frente al 35 % al comienzo del confinamiento el 14 de marzo.

LA ULTRADERECHA SALE A LA CALLE

Aunque el confinamiento está disminuyendo a medida que baja la incidencia de la pandemia, aumentan las protestas ciudadanas, en consonancia con las exigencias de los partidos de derecha y ultraderecha, que piden más libertad de movimiento y la reapertura de toda la actividad económica.

Desde hace quince días se producen caceroladas en algunos barrios de Madrid y otras ciudades españolas, protestas que este sábado culminaron en las manifestaciones convocadas por Vox, que tuvieron lugar en numerosas ciudades españolas, con la obligación de que fuera en coche, para mantener la distancia entre las personas y evitar posibles contagios.

La manifestación más numerosa tuvo lugar en Madrid, donde unos 6.000 vehículos, según la delegación del Gobierno, recorrieron las calles principales de la capital, tocando las bocinas y al grito de "Gobierno dimisión", y acabaron causando un gran atasco en el centro de la ciudad.

El líder de Vox, Santiago Abascal, que encabezó la manifestación de Madrid, acusó al Gobierno de "la peor gestión de la crisis en todo el planeta" y de "ocultar información que podía haber salvado vidas", y advirtió de que lo llevará ante la Justicia, en un discurso pronunciado durante la marcha.

APERTURA AL TURISMO EXTRANJERO EN JULIO

Ante la buena evolución de la pandemia, Pedro Sánchez anunció este sábado que a partir de julio se abrirán las fronteras a los visitantes extranjeros de forma segura, medida que afectará a millones de visitantes, sobre todo procedentes del Reino Unido, Alemania y Francia, los principales clientes.

Con 83,7 millones de turistas en 2019, España es el segundo país del mundo que más visitantes extranjeros recibe y este sector representa el 12,3 % del PIB nacional.

"España necesita del turismo y el turismo necesita seguridad en origen y seguridad en destino, por eso garantizaremos que los turistas no correrán ningún riesgo ni tampoco nos traerán riesgos a nuestro país", declaró el presidente del Ejecutivo.

El pasado 15 de mayo el Ministerio de Sanidad ordenó que las personas procedentes de otros países que llegaran a España debían someterse a una cuarentena de 14 días, medida que provocó las protestas del sector, al considerar que era un freno a su actividad.

El turismo, uno de los motores de la economía española, ha sido también uno de los sectores más afectados por el parón de la actividad debido al confinamiento por la pandemia de coronavirus, que cerró hoteles, suspendió vuelos y trayectos de tren y cerró restaurantes y bares, así como toda la actividad cultural.

Otro ejemplo de que la actividad se está retomando poco a poco, es el anuncio de Sánchez de que la Liga de fútbol española retomará su actividad el 8 de junio.

DOBLEGADA LA CURVA DE LA PANDEMIA

El jefe del Ejecutivo dio por doblegada la curva de contagios del coronavirus en España, pero insistió en que se debe actuar “con una extremada prudencia y responsabilidad”.

“Estamos a un paso de la victoria, pero seguimos en emergencia sanitaria, el virus no ha desaparecido, sigue al acecho y tenemos que mantenerlo a raya, es imprescindible no relajarnos", manifestó Sánchez en una rueda de prensa telemática desde la sede del Gobierno en el Palacio de la Moncloa.

Según los últimos datos oficiales aportados hoy por el Ministerio de Sanidad, en las últimas 24 horas se registraron 48 fallecimientos por coronavirus y suman 28.676 muertes, mientras que los nuevos casos, registrados con pruebas PCR, sumaron 361 y ya superan los 235.000 contagiados.