Queiroz pide extender a diciembre la temporada 19/20 y no olvidar al fútbol real

En la imagen un registro del seleccionador del equipo nacional masculino de fútbol de Colombia, Carlos Queiroz, en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega/Archivo

Bogotá, 23 may (EFE).- El seleccionador de Colombia, Carlos Queiroz, pidió este sábado un "calendario global uniforme y armonizado" que incluya "una decisión" que extienda la temporada 2019-2020 hasta diciembre y pidió no olvidar el fútbol femenino, juvenil y aficionado ni las ligas menores.

"El regreso a un escenario normal de las competiciones nacionales e internacionales requiere ahora, como medida fundamental, el anuncio de un calendario global uniforme y armonizado, con todas las ligas jugando de febrero a diciembre, al menos hasta la Copa Mundial de Catar 2022", dijo Queiroz en una columna divulgada por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

El portugués pidió además "una decisión que extienda para todo el fútbol la temporada deportiva 2019/20 hasta diciembre de 2020".

El seleccionador colombiano, en un su tercera columna sobre fútbol y la pandemia del coronavirus, considera que la FIFA y las confederaciones deben reevaluar y cuestionar "en este período de transición hasta el Mundial de Catar 2022, el número de equipos, las fórmulas de las competiciones, el número de juegos y el número y tipo de competencias".

"En el enorme iceberg del fútbol mundial, no podemos privilegiar solamente el juego de las ligas de élite e ignorar en el mundo real del fútbol su parte mayoritaria e invisible. Por el contrario, hoy debemos centrar toda la atención en esta última", advirtió el extécnico de Portugal e Irán.

En ese sentido, valoró el regreso de la Bundesliga alemana y sus esfuerzos para "minimizar los riesgos y criterios para no contagiarnos y no contagiar a nadie", pero consideró que esto dejó "más preguntas que respuestas en la parte no visible del iceberg", entre las que incluye el fútbol femenino, aficionado y juvenil y las ligas menores.

"Destaco una entre todas las preguntas: ¿por qué olvidar y abandonar a su suerte todo el mundo real del fútbol? Hacerlo sería una irresponsabilidad que no tendría perdón y fatal para muchos", señaló.

Por ello, cree que es "crítico y necesario liderar, cultivar y armonizar todo lo que debería unirnos, en detrimento de los intereses individuales y particulares que nos dividen y que hace mucho tiempo están enfermando el frágil y 'eldorado' de la sostenibilidad deportiva y financiera del fútbol".

Por otra parte, el también exentrenador del Real Madrid manifestó que nadie esperaba que "un virus, con un simple clic, pudiera tirar al ring y golpear por nocaut al mundo del fútbol, exponiéndolo a una crisis de liderazgo institucional y conceptual".

Allí llamo a la FIFA y a sus confederaciones para que no fracasen o renuncien "a este gigantesco desafío: la responsabilidad de liderar la recuperación de la autonomía y el poder de decisión institucional".

"Los grandes liderazgos están obligados a ingresar al juego fuera del campo, con los mismos pasos mágicos que James, Messi, Neymar y Cristiano hacen dentro de la cancha, decidiendo y proponiendo una fórmula y un modelo conceptual que haga posible y permita, a corto plazo, transformar en todo el mundo del fútbol lo imposible en posible", manifestó.

Para conseguirlo, el seleccionador de Colombia ve necesario que se consideren "los diferentes tiempos, velocidades, intensidades, impactos y daños; diferentes prioridades, contextos, y consecuentes soluciones y cambios".

"Un verdadero desafío de uniformidad y armonización de decisiones innovadoras, más globales y solidarias. Comencemos cuestionando los modelos y las formas convencionales de pensar y actuar en el fútbol, sin que esto signifique un corte radical con un pasado glorioso y dorado", puntualizó.