ProColombia es elegida la mejor agencia de promoción de inversión en Suramérica

Fotografía tomada el pasado 22 de enero en la que se registró a la presidenta de Procolombia, Flavia Santoro, en Madrid (España). EFE/Javier Liaño/Archivo

Bogotá, 23 may (EFE).- ProColombia fue reconocida por segundo año consecutivo como la mejor agencia de promoción de inversión en Suramérica por la revista Site Selection, especializada en el desarrollo económico, informó este sábado la oficina gubernamental.

"Este es un reconocimiento que nos motiva a seguir trabajando en beneficio de Colombia. Representa la unidad, la pasión y la entrega del equipo que da lo mejor de sí cada día y que en medio de esta coyuntura ha respondido con iniciativas creativas e innovadoras", dijo en un comunicado la presidenta de ProColombia, Flavia Santoro.

En el informe anual "Global Best to Invest", de Site Selection, ProColombia fue seleccionada en la categoría "Top Investment Promotion Agencies 2020", en la que se tuvo en cuenta la apreciación del mercado global de inversionistas que considera a las mejores en su clase y a las más competentes para hacer el trabajo de crear empleos y oportunidades para sus ciudadanos.

Según el informe, estas agencias "soportarán gran parte de la carga de ayudar a reconstruir las economías y reemplazar los empleos perdidos, en respuesta a este desafío sin precedentes", en alusión a la situación que viven los diferentes países como consecuencia del coronavirus.

Para 2020 y pese a la desaceleración de la economía por cuenta de la pandemia, ProColombia se ha trazado la meta de atraer 170 nuevos proyectos de inversión no minero energética.

Este año, entre las mejores agencias de promoción en América Latina y el Caribe Site Selection destacó también a Panamá Pacífico, Curinde (Curazao) e Investe Sao Paulo.

En el análisis que realizó la publicación destacó además que "Colombia cuenta con la primera fuerza laboral en términos de crecimiento y capacitación de la región y es uno de los mercados de tecnología de la información más importantes de Latinoamérica".

LOS NEGOCIOS NO PARAN

El pasado 12 de mayo el Gobierno colombiano anunció que, a pesar de las dificultades económicas y sociales que afronta el país por la emergencia del coronavirus, llegarán 45 nuevos proyectos de inversión extranjera que suman más de 1.477 millones de dólares y generarán cerca de 17.000 nuevos empleos.

Las iniciativas, que aportarán tecnología, transferencia de tecnología y desarrollo en las distintas regiones en donde se establecerán, provienen de 21 países.

Para el Gobierno, aún en medio de los desafíos planteados por el COVID-19 en materia de transporte y comercialización, Colombia sigue siendo un país atractivo para los inversionistas, principalmente por las condiciones de plataforma exportadora que encuentran en la nación suramericana, así como por los incentivos tributarios y la mano de obra calificada que ofrece.

En el último reporte del Banco de la República (emisor) se dio a conocer que entre enero y abril de este año el total de los flujos de inversión extranjera directa (IED) ascendieron a 3.533 millones de dólares, cifra que representa un incremento de 165,5 millones de dólares frente a igual periodo de 2019.

El pasado marzo, el Gobierno manifestó que la inversión extranjera directa sumó 14.493 millones de dólares en 2019, la cifra más alta de los últimos seis años, y tuvo como principales protagonistas a Estados Unidos y España.