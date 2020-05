Perú vuelve a registrar más de 100 fallecidos y 4.000 contagiados en un día

La mortalidad de la enfermedad volvió a elevarse por encima del centenar después de que el viernes se hubiera registrado una de las cifras más bajas de los últimos días al contabilizar 96, según el último boletín con el balance de la pandemia en el país ofrecido por el Ministerio de Salud. EFE/Ginebra Peña/Archivo

Lima, 23 may (EFE).- Perú volvió a sumar este sábado más de 4.000 nuevos contagiados por el coronavirus en un solo día y en total ya son 115.754 casos de COVID-19 acumulados desde que comenzó la emergencia el 6 de marzo, con 3.373 fallecidos al agregar 129 en las últimas 24 horas.

La mortalidad de la enfermedad volvió a elevarse por encima del centenar después de que el viernes se hubiera registrado una de las cifras más bajas de los últimos días al contabilizar 96, según el último boletín con el balance de la pandemia en el país ofrecido por el Ministerio de Salud.

Se trata de uno de los días que más pruebas se han procesado al haberse tomado casi 38.000 muestras, por lo que los 4.056 positivos representan poco más del 10 % del total, uno de los porcentajes más bajos de las últimas jornadas, donde esa tasa llegó a ser hasta del 25 %.

Por lo tanto el COVID-19 se mantiene aparentemente en una meseta de contagios, como lo ha calificado el Gobierno desde la semana pasada, pero sin visos de descenso, lo que ha obligado a extender el confinamiento hasta el 30 de junio, aunque se permitirá la vuelta a la actividad de algunos negocios como el comercio electrónico.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA CON CONFINAMIENTO

La lista de negocios que podrán funcionar a partir de junio fue publicada este sábado dentro del decreto que extiende el estado de emergencia e incluye actividades como peluquerías, clínicas odontológicas y centros de reproducción.

La prolongación de la cuarentena para la población sigue contando con la oposición del Colegio Médico del Perú (CMP), que desde hace semanas insiste en controlar la pandemia con cercos sanitarios en distritos o provincias para que puedan recuperar la normalidad aquellas zonas donde la propagación del virus ya está en descenso.

Sin embargo, el Ministerio de Salud sostiene que para llegar a ese escenario se debe alcanzar un promedio donde cada portador del virus SARS-CoV-2 contagie a menos de una persona, lo que todavía no se ha conseguido, aunque según su ministro, Víctor Zamora, se está próximo a lograrlo.

Con estos números, Perú continúa afianzado como el segundo país con más casos de COVID-19 en Latinoamérica y el duodécimo del mundo, aunque con casi 800.000 es con diferencia el país que más pruebas ha aplicado entre sus vecinos, incluso con aquellos que tienen mayor población como Argentina y Colombia.

Sin desestimar las pruebas moleculares (PCR), la estrategia del Gobierno peruano ha sido aplicar de manera masiva pruebas rápidas, y así ha logrado detectar casi 85.000 casos en apenas mes y medio.

EMERGENCIA EN PRISIONES

De cara a la próxima semana, la undécima de confinamiento, el Gobierno logró en la madrugada de este sábado que el Congreso le concediese facultades legislativas para deshacinar las cárceles, donde el coronavirus se ha introducido y ha causado casi 200 muertos, de ellos 182 presos y 12 funcionarios de prisiones.

En total hay registrados casi 2.000 contagios, de ellos más de 1.200 en reclusos y cerca de 700 en trabajadores del Institucional Nacional Penitenciario (Inpe), lo que fue motivo de una oleada de violentos motines, el peor de ellos en la cárcel Miguel Castro Castro, de Lima, donde murieron nueve reos.

El Congreso finalmente dio vía libre al Gobierno para dictar medidas que reduzcan la población penitenciario después de negárselas días atrás y de rechazar luego dos proyectos de ley enviados por el Ejecutivo respecto a esta materia.

Así el Gobierno del presidente Martín Vizcarra tiene siete días para dictar normas que reduzcan la superpoblación penitenciaria, pues hay 97.500 presos en 68 prisiones cuya capacidad es para poco más de 40.000 internos.

Las medidas se enfocarán en revisar los casos de los más de 30.000 procesados por la Justicia peruana que se encuentran en régimen de prisión preventiva sin sentencia firme y a la espera de un juicio.

En la iniciativa legislativa que el Gobierno ya presentó al Congreso se contemplaba dar libertad condicional a los procesados que estén en prisión preventiva por delitos que no sean graves y mandar a servicios comunitarios a presos con condenas menores a 8 años por delitos menores.

Dentro del estado de emergencia, el Gobierno ya ha comenzado a liberar a algunos presos cuyo estado de salud constituye un riesgo para su vida en caso de que contraigan el coronavirus.

Así se ha concedido alrededor de 200 indultos y reducciones de penas y también se han liberado a unos 800 presos que pagaron sus deudas correspondientes a la pensión alimenticia para sus hijos.