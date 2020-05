Nuevas marchas en Alemania contra restricciones pero con menos asistencia

EFE/EPA/OMER MESSINGER

Berlín, 23 may (EFE).- Las llamadas "marchas de la higiene", las manifestaciones contra las restricciones por el coronavirus, volvieron a celebrarse este fin de semana en Alemania, aunque con menos asistentes que las veces anteriores.

Solo en Berlín estaban anunciadas cerca de 40 manifestaciones -todas pequeñas- y un dispositivo policial con 1.100 agentes para prevenir desórdenes y controlar que se cumplan las normas de higiene ante la COVID-19.

Una de las protestas mayores estaba programada en Múnich (sur de Alemania), pero no logró mucha participación, debido a la tormenta que cayó sobre la capital bávara.

Los organizadores habían solicitado permiso para una manifestación de 10.000 personas, pero las autoridades municipales de Múnich fijaron un límite de 1.000 asistentes, que tampoco se alcanzó.

La mayoría de las marchas estuvo por debajo de las 100 personas.

SIMBOLOGÍA ULTRADERECHISTA

Entre los promotores de las protestas destaca el cocinero vegano Atilla Hidmann, que ha comparado la obligación de usar mascarilla con una forma de esclavitud.

Hildmann, según la policía, no convocó oficialmente ninguna manifestación, pero sí llamó a continuar las protestas a través de internet.

Los partidarios de este cocinero vegano -considerado cercano a la ultraderecha y al antisemitismo- se dieron cita hoy frente al Reichstag (Parlamento).

Allí pudo verse desde el mediodía a personas con la bandera del viejo imperio alemán pintada en las camisetas y otros símbolos típicos de la ultraderecha.

El discurso que manejan es que el actual Gobierno alemán procura aprovechar el coronavirus para hacer que la población admita medidas de control extremas.

A ellos se suman partidarios de teorías de la conspiración que ven al millonario Bill Gates detrás de todo, con la intención de dominar el mundo a través de las vacunas y reducir la población del planeta a solo 500 millones de personas.

Los sombreros hechos de papel de aluminio -presuntamente para evitar que sus pensamientos sean leídos por máquinas enemigas- se ha convertido en uno de los signos de identidad de los llamados "conspiranoicos".

LOS "CONSPIRANOICOS"

Las teorías de la conspiración en torno al coronavirus también vienen de grupos que se consideran de izquierda, como es el caso Demokratischer Widerstand (Resistencia Democrática), que hoy realizó una marcha de cerca de 100 personas entre el Obelisco de la Victoria y la Puerta de Brandeburgo en Berlín.

Este grupo invoca el artículo 20 de la Constitución alemana, que consagra el derecho de la resistencia contra intentos de socavar la democracia, el estado de bienestar, el federalismo y el orden republicano.

En las medidas para contener la pandemia ven tendencias totalitarias y acusan, a través de su periódico "Rubicon", al Parlamento y a la prensa de haberse plegado a ello.

Mientras que para algunos de los críticos las medidas contra la pandemia forman parte de una estrategia para someter a los alemanes, Resistencia Democrática considera que lo que se busca es salvar el "orden neoliberal" que había empezado a tambalearse con los síntomas de recesión en 2019.

Muchos medios locales destacan la paradoja de que justo en Alemania, donde nunca ha habido un confinamiento total como en otros países, haya surgido un movimiento contra las restricciones ante la COVID-19.

Desde el comienzo de la pandemia, en Alemania se han registrado 180.345 contagios confirmados, de los cuales 159.976 personas han superado la enfermedad y 8.444 han muerto. Quedan activos 11.925 casos.

La reducción de nuevas infecciones ha llevado a que se relajen en gran medida las restricciones.

Actualmente, en Alemania han abierto comercios y restaurantes, pero con determinadas medidas de higiene.