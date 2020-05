"Me arrebataron el torneo", dice DT Cruz Azul tras cancelación de fútbol en México

CIUDAD DE MÉXICO, 22 mayo (Reuters) - El director técnico de Cruz Azul, el uruguayo Robert Dante Siboldi, afirmó el viernes que le quitaron de las manos la posibilidad de ser campeón tras la cancelación del torneo Clausura del fútbol mexicano por la pandemia del coronavirus.

Más temprano, la Liga MX, organismo que rige el fútbol en México, informó la cancelación del torneo Clausura debido a que no existen las condiciones óptimas para celebrarlo por la pandemia de coronavirus, y agregó que la competencia no tendrá un campeón.

"Hoy realmente siento que me arrebataron el torneo, no quiere decir que lo tenía ganado, me arrebataron la posibilidad de disputarlo, esa es la calentura que tengo. Estábamos preparados para empezar a escribir nuestra propia historia", dijo Siboldi a la cadena ESPN.

"Yo era de la idea de que se reanudara el torneo cuando las condiciones se dieran, mis jugadores querían jugar. Pero si tomaron esa decisión esperemos que sea por el bien del fútbol mexicano", agregó.

El torneo se suspendió en la décima jornada, con Cruz Azul como líder con 22 puntos y con grandes posibilidades de entrar a la liguilla para buscar el título, algo que no consigue desde 1997.

A la liguilla acceden los clubes que ocupan los primeros ocho lugares de la tabla general al final de las 17 jornadas de la temporada regular. Cruz Azul, León, Santos Laguna, América, Guadalajara, Pumas UNAM, Tigres UANL y Bravos de Ciudad Juárez ocupaban esos sitios.

"Lamentamos profundamente que no se haya encontrado una solución para la continuación del torneo Clausura 2020, en el cual nuestro equipo se encontraba como líder de la tabla de posiciones. Sin embargo, respetamos la decisión tomada durante la asamblea extraordinaria de la Liga MX", expresó el club en un comunicado.

En México se registran 62,527 casos confirmados de coronavirus, entre ellos 12 futbolistas del club Santos Laguna, y 6,989 fallecidos. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)