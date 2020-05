Los Museos Vaticanos reabren el 1 de junio entre medidas de seguridad

EPA/GIORGIO ONORATI/Archivo

Ciudad del Vaticano, 23 may (EFE).- Los Museos Vaticanos abrirán a partir del 1 de junio después de casi tres meses de cierre por la pandemia del coronavirus y lo harán con medidas extraordinarias de seguridad para evitar contagios entre empleados y turistas.

Además los sábados y domingos volverá a abrir la villa pontificia de Castel Gandolfo, histórica residencia estival de los papas a las afueras de Roma, aunque se tomará la temperatura a los visitantes y solo se podrá entrar con mascarilla y previa reserva.

Los Museos Vaticanos, uno de los grandes atractivos turísticos y culturales de la capital italiana, se han propuesto volver a abrir garantizando la seguridad y la salud "lo máximo posible" pero sin perjudicar el disfrute del ingente patrimonio que conservan.

Los visitantes deberán llevar obligatoriamente mascarilla y se les tomará la temperatura a la entrada, el ambulatorio de la Dirección de Sanidad e Higiene del Vaticano permanecerá siempre activo y se velará por el respeto de la distancia de seguridad entre personas.

También se controlará y dosificará las entradas al Museo, siempre abarrotado de turistas, y se impulsará una programación extraordinaria para evitar las frecuentes colas bajo sus muros.

En este periodo no se cobraDesde el 1 de junio será obligatoria la reserva en la página web oficial (www.museivaticani.va) y rá la tasa de 4 euros por gastos de gestión, explicó el jefe inspector de los Museos, Diego Ortuso.

Queda además suspendida la entrada gratuita del último domingo de cada mes, especialmente concurrido, y las reservas podrán ser revisadas en función de la evolución de la pandemia.

El vicedirector de la Dirección de Sanidad, Andrea Arcangeli, aseguró que los Museos han sido "desinfectados profundamente" y las obras de arte limpiadas con productos especiales, aunque no hacía falta porque no son tocadas por los visitantes.

La directora de los Museos, Barbara Jatta, avanzó que la intención es regresar para seguir "compartiendo el patrimonio universal y extraordinario de historia, arte y fe" que esta institución custodia desde hace siglos.

Su reapertura contará con homenajes a la figura del genio renacentista Rafael, de quien este 2020 se conmemoran el quinto centenario de su muerte.

Los Museos mostrarán la restauración de la Sala de Constantino en el Palacio Apostólico, decorada con frescos realizados por los alumnos de Rafael tras su muerte en 1520, y también se ha renovado la sala octava de la Pinacoteca, dedicada al genio de Urbino.

Italia, con 32.616 muertos por coronavirus y más de 228.000 contagiados, se encuentra en pleno proceso de reducción de las medidas de restricción y desconfinamiento, impuesto desde el pasado 9 de marzo, al inicio de la crisis sanitaria.

El pequeño Estado de la Ciudad del Vaticano, con doce infecciones detectadas, ha seguido los pasos de Italia, en colaboración con sus autoridades, y ahora está procediendo a su apertura. El pasado 18 de mayo, por ejemplo, se volvieron a permitir las misas.