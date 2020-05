Honduras registra el mayor aumento de contagios en un día con 273 nuevos casos

Unas personas son vistas mientras buscan productos básicos en un pequeño mercado, este jueves en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

Tegucigalpa, 22 may (EFE).- Honduras registró este viernes el mayor contagio por coronavirus SARS-CoV-2 en un día, con 273 nuevos casos, y alcanzó los 3.477 pacientes positivos desde que inicio la pandemia en el país centroamericano.

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) informó hoy cadena de radio y televisión de 11 muertes porCOVID-19 durante la última jornada, sumando 167 fallecidos.

Nueve los decesos se registran en el departamento de Cortés, en el norte del país, uno en Yoro y otro en Santa Bárbara, en el occidente del territorio nacional.

Señaló que se realizaron un total de 592 pruebas, con las que se diagnosticaron los 273 nuevos casos, la mayoría en los departamentos de Cortés yCholuteca, en el norte y sur de Honduras.

Del total de nuevos casos detectados, 193 corresponden a Cortés, el más afectado; 38 a Choluteca, fronterizo con Nicaragua; 21 a Francisco Morazán, donde se localiza Tegucigalpa, la capital; 8 a Yoro (norte); 5 a Valle, fronterizo con El Salvador; 4 a Comayagua (centro), y 4 a El Paraíso (oriente).

Del total de casos positivos, añadió, 381 están hospitalizados, de ellos 347 están "en condición estable, 14 en condición grave y 20 en unidad de cuidados intensivos".

El resto de pacientes no presentan complicaciones, por lo que son monitoreados por personal sanitario.

Por otra parte, un total de 439 pacientes han superado COVID-19, de ellos 42 fueron confirmados hoy por las autoridades de Sinager.

Las autoridades hondureñas han establecido mecanismos de control en todo el país y han cerrado las fronteras terrestres, aéreas y marítimas, así como comercios que no sean de primera necesidad y los centros educativos.

El Sinager indicó que las gestiones y coordinación para autorizar el ingreso de vuelos con hondureños se realizará a partir de hoy a través de las misiones diplomáticas, representaciones consulares o la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras.

La salida de extranjeros de territorio nacional se gestionará a través de la Cancillería hondureña mediante una solicitud formal enviada por la representación diplomática o consulares acreditadas en Honduras.

"Toda persona que ingrese al país sin excepción alguna deberá cumplir obligatoriamente aislamiento de 14 días en los Centros de Aislamiento Temporal (CAT)" y todos deberán firmar una declaración jurada en la que se comprometen "a cumplir estrictamente con las medidas determinadas por las autoridades de salud", según la información oficial.

Las autoridades hondureñas señalaron que "no se autorizan vuelos privados para el ingreso y salida de personas, excepto el cuerpo diplomático acreditado en el país, quienes obligatoriamente deberán someterse a los protocolos de bioseguridad y tampoco se permitirá la salida e ingreso de personas por ninguna frontera terrestre, marítima y aérea los días sábado y domingo".