Equipos cuestionan a la NBA sobre dónde pueden reanudar entrenamientos

Nueva York, 22 may (EFE).- Los equipos están cuestionando a la NBA si pueden usar para sus entrenamientos los campos que propone la liga, ya que en algunas ciudades las restricciones gubernamentales de cierre de locales debido a la pandemia de coronavirus se mantienen vigentes.

La mayoría de los equipos en regiones que aún mantienen las políticas de quedarse en casa debido a la pandemia, tienen una gran cantidad de jugadores que abandonaron sus ciudades sede durante el cierre y tendrían que permanecer en cuarentena durante un período prolongado, tal vez hasta 14 días, antes de unirse a entrenamientos en las instalaciones de su respectiva franquicia.

Los equipos quieren evitar tener que poner en cuarentena a una cantidad significativa de sus listas de jugadores dos veces, una al regresar a mercados más restrictivos, y otra, en el sitio que llaman "burbuja", donde se realizaría el campeonato.

Ejecutivos de los Nets de Brooklyn, los Celtics de Boston, los Knicks de Nueva York y los Raptors de Toronto son algunos de esos equipos que solicitan información a la liga.

De acuerdo a varias fuentes, la NBA ha dicho a esos equipos que planea trabajar con ellos en soluciones que posiblemente incluyan una opción de que algunos equipos vayan directamente al campo o a los sitios "burbujas" en lugar de las instalaciones del equipo donde se van a organizar campamentos de entrenamiento.

La NBA tiene establecida una convocatoria de la junta de gobernadores para el próximo viernes, que se espera que proporcione detalles adicionales a los equipos en un horario y plan de continuar con la temporada.

Aunque aún no es oficial, los equipos esperan que la liga les indique que comiencen a mandar a sus jugadores a las ciudades sede del equipo aproximadamente el 1 de junio.

Las mismas fuentes indicaron que algunos equipos están considerando establecer campamentos de entrenamiento temporales en sedes provisionales antes de llegar al Walt Disney World Resort en Orlando (Florida), donde los equipos de la Conferencia Este esperan que estén alojados de cara a completar la temporada regular.

Un total de 21 instalaciones de entrenamientos de la liga están abiertas para que los jugadores de forma individual y voluntaria realicen trabajos de preparación.

Pero en la mayoría de los casos, los ejecutivos de las oficinas principales de los equipos dijeron que no pueden aceptar que los jugadores regresen a sus ciudades sede para comenzar a prepararse para la reanudación de la temporada sin que el comisionado anuncie que la temporada se reanudará.

La liga aún no está segura acerca de la temporada regular y la estructura de playoffs que usará para completarla.

Además varios miembros de la junta de gobernadores de la liga creen que la preferencia de la NBA es que no todos los equipos reanuden la temporada, sino sólo los que tienen posibilidades de pasar a los playoffs, pero eso sigue sin decidirse y el comisionado Adam Silver espera tenerlo definido en las próximas semanas.

Aunque de momento hay muchas lagunas en el proceso de regreso a la temporada, la mayoría de los dueños de los equipos, ejecutivos e integrantes de la NBPA creen que Silver dará luz verde al regreso a jugar en junio.

Esos mismos integrantes de la liga coinciden en señalar que esperan que los partidos se reanuden en algún momento antes de finales de julio, dijeron las fuentes, lo que significa que la temporada no concluirá hasta agosto y la del 2020-2021 no empezará hasta diciembre.

Eso hará que los playoffs de la próxima temporada no serán hasta julio y agosto por lo que las estrellas de la NBA tampoco podrán estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 con el equipo nacional de Estados Unidos.