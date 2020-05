El ombudsman de Guatemala insta al presidente a remover al ministro de Salud

En la imagen un registro del titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas (c). EFE/Esteban Biba/Archivo

Guatemala, 23 may (EFE).- El ombudsman de Guatemala, Jordán Rodas, recomendó este sábado al presidente, Alejandro Giammattei, remover al ministro de Salud Pública, Hugo Monroy, para "prevenir un mayor riesgo a la vida y a la salud" de los habitantes del país centroamericano.

Rodas dirigió una carta al mandatario -que hizo pública a través de sus redes sociales- en la que aseguró que ha sido "evidente que las decisiones (del ministro de Salud) no han sido materializadas correctamente y otras están acumulando rezagos en su ejecución".

La Procuraduría de los Derechos Humanos, dirigida por Rodas, realizó supervisiones y monitoreo de distintos hospitales y de diversos procesos y gestiones administrativas de adquisiciones y se percató que el Ministerio de Salud "no cuenta con las capacidades para ejecutar de forma eficiente" las directrices presidenciales del estado de calamidad por la pandemia del COVID-19.

Estas "deficiencias" han sido "persistentes", subrayó el ombudsman en su carta, en la que enfatizó que "el derecho a la vida y a la salud de la población se encuentran bajo seria amenaza y riesgo".

Rodas también recomendó "reforzar inmediatamente al personal médico, enfermería, paramédico y de apoyo en los hospitales temporales", con el fin de que haya un "adecuado funcionamiento y atención a la atención a los pacientes".

Pidió que se priorice la entrega de insumos de protección al personal de salud, agilizar los trámites para contratar personal y "hacer efectivo el pago de quienes integran la red hospitalaria nacional", pues varios trabajadores de la salud no han recibido su salario.

También llamó al presidente a que decidiera "hacer uso inmediato de las instalaciones y equipo del Centro Médico Militar para ampliar la capacidad de atención", puesto que Guatemala únicamente cuenta con tres hospitales habilitados para la atención, dos de ellos temporales, mientras que otros tres se encuentran en proceso de construcción o equipamiento.

Rodas instó al presidente a dar un "trato igualitario a los medios de comunicación, a través de conferencias de prensa en plataformas digitales", con el fin de "atender las recomendaciones de distanciamiento" y la "interacción con periodistas", debido a que el Gobierno se ha limitado a informar vía mensajes pregrabados o cadenas nacionales de radio y televisión el avance del COVID-19 en el país centroamericana.

La recomendación del ombudsman no es la única que ha señalado el mal manejo de la crisis del ministro Monroy. Este viernes, fue la congresista del partido Movimiento Semilla y exministra de Salud (2016-2017), Lucrecia Hernández Mack, quien denunció la impericia de la cartera sanitaria para conseguir abastecer hospitales y personal médico.

La exfuncionaria, quien actualmente integra la bancada opositora del Movimiento Semilla (progresista), aseguró que el equipo del Ministerio de Salud "no funciona", arriesgando al personal de salud y "fallándole" a la ciudadanía.

De nueve eventos que había sacado a licitar para comprar millones de insumos, como mascarillas N95 y quirúrgicas, batas descartables, caretas, guantes y trajes de protección personal, entre otros, todos fueron finalizados nulos y solo dos de estos se repitieron en un nuevo evento, para adquirir lentes y caretas.

Guatemala suma 2.743 casos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 y 51 fallecimientos, entre los que se encuentra un trabajador sanitario del hospital de Malacatán, ubicado en el departamento de San Marcos, a unos 250 kilómetros al oeste de Ciudad de Guatemala.