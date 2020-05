El expívot All-Star, Patrick Ewing, da positivo al coronavirus

El exjugador de Knicks Patrick Ewing. EFE/Peter Foley/Archivo

Washington (EE.UU.), 22 may (EFE).- El expívot All-Star, Patrick Ewing, actual entrenador de la Universidad de Georgetown, su Alma Mater, dio positivo por el coronavirus, según anunció el centro académico este viernes por la noche.

En la información también se destaca que el integrante del Salón de la Fama de la NBA está bajo cuidado y aislado en un hospital local.

A través de un comunicado, Ewing informó que "quiero compartir que he dado positivo por COVID-19. Este virus es grave y no debe tomarse a la ligera".

Agregó que "deseo alentar a todos a mantenerse seguros y cuidarse a sí mismos y a sus seres queridos. Ahora más que nunca, quiero agradecer a los trabajadores de la salud y a todos en la línea del frente de acción. Estaré bien, y todos nos sobrepondremos a esto."

La universidad informó que Ewing es el único miembro del programa de baloncesto masculino de Georgetown que dio positivo por el virus.

Después de su famosa carrera como jugador de la NBA, en su mayor tiempo con los Knicks de Nueva York, Ewing asumió el cargo de entrenador en jefe de Georgetown en 2017 después de pasar 15 años como entrenador asistente con cuatro franquicias de la NBA.

Ewing llevó a los Hoyas a su único campeonato nacional en 1984 y ganó el premio Naismith College Player of the Year en 1985. Obtuvo honores de primer equipo All-American en tres años consecutivos desde 1983 hasta 1985.

Ewing fue 11 veces All-Star de la NBA con los Knicks, al lograr promedios de 22,8 puntos; 10,4 rebotes y 2, tapones durante sus 15 años de carrera con ese equipo, con los SuperSonics de Seattle y los Magic de Orlando.

Ewing ingresó al Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial en el 2008.