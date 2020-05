El Bayern se venga del Eintracht (5-2) liderado por Müller

EFE/EPA/ANDREAS GEBERT

Berlín, 23 may (EFE).- El Bayern se impuso este sábado por 5-2 al Eintracht Fráncfort y se vengó de la goleada que encajó en la primera vuelta contra el mismo equipo (5-1) guiado por Thomas Müller, que marcó un tanto y dio una asistencia.

El Bayern tuvo que prescindir de Thiago Alcántara, que no estuvo en la convocatoria por problemas de abductores, y el entrenador Hansi Flick dejó además en el banquillo a Serge Gnabry, que tenía algunas molestias en la espalda y se había perdido parte de los entrenamientos de la semana.

Estuvieron en la formación titular Ivan Perisic y Kingsley Coman, que jugaron por las bandas, mientras que Leon Goretzke asumió la posición de Thiago y Thomas Müller jugó en la media punta.

El Eintracht tuvo unos primeros 10 minutos que parecían prometedores, pero luego el Bayern tomó el control de forma casi absoluta.

En el minuto 11 Robert Lewandowski dio un aviso con un remate al larguero tras un rebote en un saque de esquina. Luego siguieron ocasiones de Perisic, que no alcanzó a conectar un buen pase de Kimmich por encima de la defensa, y de Benjamin Pavard con un cabezazo en el 14.

En el minuto 17, Goretzka abrió el marcador con un remate desde el centro del área a centro de Müller desde la izquierda.

La presión del Bayern siguió y en el minuto 41 el propio Müller aumentó la cuenta con un remate de zurda dentro del área pequeña a pase de Alphonso Davies.

En el minuto 46, nada más comenzar el segundo tiempo, Lewandowski hizo el tercero de cabeza a centro de Coman, que, a su vez, había recibido un balón de Müller.

Con el tercer gol el partido parecía liquidado, sobre todo por la forma cómo se había desarrollado, pero en dos saques de esquina el Eintracht recortó distancias.

En primero fue en el minuto 51 y Martin Hinteregger definió de volea. En el segundo, en el 55, el propio Hinteregger marcó de cabeza.

El partido estaba otras vez abierto, pero Davies, en el minuto 61, marcó el cuarto para el Bayern con un disparo con la derecha.

El propio Davies había iniciado la jugada y su último regate había sido cortado a medias por la defensa del Eintracht, pero reaccionó, llegó primero al balón huérfano y marcó.

En el minuto 68 el Eintracht tuvo una gran ocasión de volverse a acercar, pero Manuel Neuer desbarató un remate de Gacinovic.

Hinteregger, de quien llegó a creerse que había podido encaminar una remontada, terminó marcando en propia puerta el quinto para el Bayern en el minuto 74 tras un duelo en el área por el balón con Gnabry, que había entrado por Perisic.

En ese momento Flick ya había dado paso a Lucas Hernández, que tuvo así su reaparición tras una larga lesión de rodilla.

En el minuto 83, en un contragolpe, Kostic le puso un poco de emoción al partido con un remate a un poste que pudo ser el tercer gol para el Eintracht.