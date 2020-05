Ecuador alcanza los 36.258 contagios y 3.096 muertos por COVID-19

Personal de la secretaria de Salud del Municipio de Quito fue registrado este jueves al tomar un test de diagnóstico para coronavirus, en el Centro de Convenciones Metropolitano de la capital ecuatoriana. EFE/José Jácome

Quito, 23 may (EFE).- Ecuador alcanzó este sábado los 36.258 casos positivos y 3.096 fallecidos por COVID-19, según el último reporte del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), en el que se advierte de una tendencia a la baja en la provincia costera de Guayas, cuya capital es Guayaquil, la más castigada por la pandemia.

Según la estadística, en las últimas 24 horas se han sumado al registro 430 nuevos casos positivos de coronavirus y 40 han engrosado el rubro de fallecidos por esta enfermedad.

Además, a los 1.892 casos ubicados el viernes en el apartado de "fallecidos probables", se sumaron hoy 94, lo que aumentó a 1.986 las personas muertas con síntomas asociados a la enfermedad, pero de las cuales no se tiene aún el registro forense sobre las verdaderas causas de sus decesos.

Asimismo, el registro de hoy advierte de 3.748 pacientes con "alta hospitalaria" y de 3.536 casos "recuperados" de la enfermedad, cifra igual a la del viernes.

En cuanto a la evaluación por provincias, el informe precisa que por primera vez desde finales de febrero, cuando se detectó el primer caso de coronavirus en Ecuador, la provincia de Guayas registra un porcentaje menor a la mitad del total de casos positivos en el país, con 13.570 enfermos, lo que representa el 49,7 por ciento.

En esa provincia, además, se han registrado 1.362 personas fallecidas por COVID-19, en un momento en que varios municipios de la jurisdicción, como Guayaquil, han decido pasar de "rojo" a "amarillo", en el sistema de "semáforo" epidemiológico aplicado por las autoridades para la desescalada de la cuarentena en el país.

Después de Guayas, según el número de personas contagiadas, se encuentra la provincia andina de Pichincha, cuya capital es Quito, con 3.344 casos positivos, lo que eleva su índice al 12,2 por ciento respecto del total de casos en el país.

Pichincha, que aún se mantiene en "rojo" y que, según sus autoridades atraviesa por el pico de la curva epidemiológica, registra hasta hoy 251 fallecidos, once más que la víspera.

La provincia de Manabí, con 1.855 casos positivos, supera a Pichincha en el rubro de fallecidos con 372 decesos; mientras que Los Ríos tiene 1.361 contagiados y 180 muertos.

La provincia costera de El Oro, fronteriza con Perú, tiene 1.017 enfermos confirmados de coronavirus y este sábado no sumó fallecidos, pues el indicador se mantuvo en 162 decesos.

La andina de Azuay registra 793 casos positivos y tampoco ha sumado más fallecidos, ya que ese indicador es de 33, igual que la víspera.