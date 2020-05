Datos revisados muestran que remdesivir ayuda en tiempo recuperación pacientes con COVID-19

22 mayo (Reuters) - Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos dijeron el viernes que datos publicados en el New England Journal of Medicine y revisados ​​por pares muestran que el remdesivir de Gilead Sciences Inc es efectivo para ayudar en la recuperación de pacientes con COVID-19.

El ensayo, que todavía no tiene resultados finales, mostró que el tiempo de recuperación para los pacientes que recibieron remdesivir se redujo en cuatro días, o 31%, en comparación a los del grupo placebo.

Los datos detallados en la revista son similares a los primeros números del estudio -que comenzó en febrero con 1.063 participantes en 10 países- que el NIH publicó el mes pasado.

Los investigadores ahora calculan que después de 14 días de seguimiento, el 7% de los pacientes que recibieron remdesivir habrán muerto, en comparación con el 12% en el grupo placebo, pero dijeron que la diferencia en la tasa de mortalidad no fue significativa.

"Nuestros hallazgos resaltan la necesidad de identificar los casos de COVID-19 y comenzar el tratamiento antiviral antes de que la enfermedad pulmonar progrese para requerir ventilación mecánica", escribieron los investigadores.

Señalaron que "dada la alta mortalidad a pesar del uso de remdesivir", es probable que el medicamento antiviral sea más efectivo en combinación con otros tratamientos para COVID-19, la enfermedad respiratoria causada por el nuevo coronavirus.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorizó el uso de emergencia de remdesivir el 1 de mayo, y Gilead ha estado suministrando el medicamento a los hospitales como parte de una promesa de donar 1,5 millones de viales, suficiente para al menos 140.000 pacientes. (Reporte de Manojna Maddipatla en Bengaluru. Editado en español por Javier Leira)