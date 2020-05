Costa Rica pide a los transportistas aplicar la ruta sanitaria acordada con Panamá

Esta "ruta sanitaria segura", que es seguida por GPS y que permite al transportista estar en Costa Rica por 72 horas como máximo, es el acuerdo que alcanzó este país con Panamá y al que espera se unan el resto de países de Centroamérica y sus respectivos sectores de transporte. EFE/Jorge Torres/Archivo

San José, 23 may. (EFE).- El Gobierno de Costa Rica pidió a los transportistas de carga centroamericanos que se unan al acuerdo alcanzado con Panamá que establece una ruta sanitaria para movilizarse en Costa Rica en medio de la pandemia del COVID-19, y que con ello se desbloqueen las fronteras.

La ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Dyalá Jiménez, dijo este sábado que ya está establecida la ruta y habilitados los almacenes fiscales para que los transportistas entreguen o levanten carga y descansen antes de volver al país de ingreso, ya sea Nicaragua o Panamá.

Esta "ruta sanitaria segura", que es seguida por GPS y que permite al transportista estar en Costa Rica por 72 horas como máximo, es el acuerdo que alcanzó este país con Panamá y al que espera se unan el resto de países de Centroamérica y sus respectivos sectores de transporte.

La ministra enfatizó en que en medio de la pandemia es necesario implementar métodos extraordinarios para garantizar la salud de los transportistas y de la ciudadanía costarricense, e hizo un llamado a los transportistas para que implementen esta opción.

El acuerdo para la ruta sanitaria surgió el pasado miércoles como solución para poner fin a los bloqueos que transportistas panameños ejercen en su lado de la frontera como protesta a medidas sanitarias decretadas por Costa Rica el lunes y que restringe la entrada de conductores extranjeros.

Sin embargo, el bloqueo persiste, al igual que en la otra frontera, donde el Gobierno de Nicaragua cerró su lado también como protesta.

Los decretos están vigentes y estipulan que los transportistas extranjeros que deben en dejar producto en Costa Rica, pueden ingresar a una zona primaria de la frontera, desenganchar el contenedor y entregarlo a un camión costarricense; o hacer un cambio de conductor por uno costarricense o residente.

Los camioneros que no entregan carga en Costa Rica sino que necesitan cruzar el país desde la frontera con Panamá hasta la frontera con Nicaragua o viceversa, están habilitados para ingresar pero deben transitar en caravanas escoltadas por la policía.

Estas medidas las tomó Costa Rica tras detectar 50 casos de COVID-19 en transportistas extranjeros en dos semanas, la mayoría en la frontera con Nicaragua, país que ha tomado pocas medidas de prevención del COVID-19 y que por ello ha sido señalado por organismos internacionales.

Con las nuevas medidas en fronteras, Costa Rica dejó aplicar pruebas a los transportistas, pero no dejará ingresar a quienes presenten síntomas.

LA PANDEMIA EN COSTA RICA

El ministro de Salud, Daniel Salas, informó que en las últimas 24 horas solo se registraron 7 casos nuevos de COVID-19 en el país, con lo que el acumulado llega a 918, de los que el 607 ya se han recuperado (66,1 %), 301 se encuentran con el virus activo (32,8 %) y 10 han fallecido (1,1 %).

En la actualidad hay 15 pacientes hospitalizados, de los cuales 4 se encuentran en unidades de cuidados intensivos.

Las autoridades de Costa Rica también detallaron que se han efectuado 34 vuelos de repatriación, en los que viajaron 2.022 personas, de las cuales 29 resultaron positivos con el COVID-19 (1,4 %) y ninguna requirió ser hospitalizada.