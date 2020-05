China no detecta nuevos casos por primera vez desde que comenzó la pandemia. EFE/EPA/ROMAN PILIPEY

Pekín, 23 may (EFE).- China no registró el viernes ningún nuevo caso confirmado de coronavirus por primera vez desde que comenzó la pandemia y detectó solo dos casos sospechosos, informó hoy la Comisión Nacional de Salud del gigante asiático.

Desde el pasado 11 de mayo los nuevos casos confirmados diarios en China se mantenían por debajo de la decena pero hasta hoy nunca habían conseguido llegar a cero.

Los dos casos sospechosos detectados este viernes -uno a nivel local en la ciudad de Shanghái y otro procedente del exterior en la provincia nororiental de Jilin, fronteriza con Rusia y Corea del Norte- no llegaron a pasar a la categoría de confirmados, según la Comisión.