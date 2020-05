Bukele decreta un día de oración en El Salvador para pedir el cese del COVID-19

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. EFE/Lenin Nolly/Archivo

San Salvador, 22 may (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, estableció por decreto el próximo domingo como "Día Nacional de Oración" y de "cumplimiento voluntario" para pedir por el cese de la pandemia del COVID-19.

"En uso de mis facultades constitucionales, como presidente de la República de El Salvador, decreto este domingo 24 de mayo de 2020, como Día Nacional de Oración", publicó el mandatario este viernes en sus redes sociales.

Bukele, con raíces palestinas, sostuvo que "este es un decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial" y que "su vigencia es legal y en todo el territorio nacional".

"Es de cumplimiento voluntario, como toda verdadera oración" acotó el mandatario, quien exhortó a los salvadoreño a orar "para que Dios sane nuestra tierra y nos permita vencer a la pandemia que está golpeando al mundo entero", concluyó.

EE.UU. DONA VENTILADORES

El Gobierno salvadoreño recibió este viernes 250 ventiladores mecánicos donados por Estados Unidos para "salvar vidas de pacientes críticos de COVID-19 y proporcionar más herramientas a los médicos".

"Representan la posibilidad de vida para miles de pacientes del COVID-19 hoy y en el futuro", escribió en sus redes sociales el embajador estadounidense, Ronald Johnson.

Añadió que estos ventiladores "son evidencia de la importancia de nuestra relación y nuestros lazos compartidos", por lo que "queremos ayudar a que los héroes médicos salvadoreños tengan armas para derrotar la enfermedad".

RETORNAN MÁS SALVADOREÑOS

Un grupo de 93 salvadoreños que se encontraban varados en México por el cierre de fronteras por el coronavirus retornaron a El Salvador, con los que suman 320 personas repatriadas, según la Cancillería del país centroamericano.

"No vamos a descansar hasta que todos los compatriotas que se encuentran en los 80 países regresen", dijo la canciller salvadoreña, Alexandra Hill, tras la llegada de sus compatriotas.

Datos oficiales estiman que se encuentran unos 4.500 salvadoreños a la espera de regresar, pero el Gobierno estipula, en un plan ordenado por la Corte Suprema, ayudar con el retorno de 2.800.

De cuerdo con la Cancillería, en el extranjero se encuentran 887 salvadoreños contagiados con la enfermedad, principalmente en Estados Unidos (674) e Italia (142).

Por otra parte, la cifra de salvadoreños fallecidos a causa del COVID-19 en el extranjero es de 167.

PIDEN IMPARCIALIDAD A DELEGADO DE OPS

El Congreso de El Salvador exhortó mediante un pronunciamiento público al representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para El Salvador, Carlos Garzón, a "mantenerse en el rol de asesor y asistencia técnica en los temas relativos a la salud".

Los legisladores, que aprobaron el pronunciamiento con votos de los partidos opositores, pidieron al delegado que "mantenga su imparcialidad y se abstenga de emitir juicios de valor sobre las decisiones y actos políticos internos del país".

Esto se dio tras la participación de Garzón en una conferencia de prensa en la que se anunció que el Ejecutivo de Bukele prescindió del Congreso para declarar estado de emergencia, medida que fue suspendida por la Corte Suprema.

Según el Legislativo, Garzón "emitió un juicio de valor" en la referida conferencia, lo que fue interpretado por los diputados "como una alusión negativa a la decisión soberana y legitima de ese órgano fundamental de Gobierno" de no prorrogar el estado de emergencia.

Para sustituir dicho estado, los legisladores emitieron una ley que mantiene medidas contra el COVID-19 y establece la reactivación económica en 120 días. Bukele anunció que vetaría esta ley.

El coronavirus ha dejado hasta el momento en el país por lo menos 1.640 casos confirmados, 33 fallecidos y 977 pacientes sospechosos de contagio.