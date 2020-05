Argentina rebasa los 10.000 contagios y sigue la curva ascendente de COVID-19

El Ministerio de Salud informó en su reporte vespertino que, de los nuevos contagios detectados, 404 pertenecen a Buenos Aires y 266 a la provincia de Buenos Aires, a la que pertenece el conurbano, por lo que son el foco principal de la COVID-19 en Argentina: entre ambos distritos suman 670 casos de los 718 diarios, el 93,31 por ciento. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 22 may (EFE).- Argentina registró este viernes 718 nuevos casos de coronavirus y el país superó los 10.000 contagios, mientras que 17 personas fallecieron en las últimas 24 horas y elevaron a 433 los decesos desde el inicio de la pandemia.

La curva de casos ha tomado un impulso en los últimos días y se llegó a un nuevo máximo diario hoy, en gran parte debido a la situación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), formada por la capital y el amplio cordón urbano que la rodea y conocido como conurbano.

El Ministerio de Salud informó en su reporte vespertino que, de los nuevos contagios detectados, 404 pertenecen a Buenos Aires y 266 a la provincia de Buenos Aires, a la que pertenece el conurbano, por lo que son el foco principal de la COVID-19 en Argentina: entre ambos distritos suman 670 casos de los 718 diarios, el 93,31 por ciento.

En el AMBA viven cerca de 13 millones de personas y la cuarentena allí es más estricta que en el resto de Argentina, donde ya comenzó una mayor apertura de la economía por la ausencia de contagios en muchas provincias.

Del total de 10.649 contagios que ha experimentado el país, el 8,9 % han sido importados, el 43,6 % son contactos estrechos de casos confirmados, el 31,1 % son producto de la circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

17 MUERTES EN LA JORNADA

Las autoridades sanitarias informaron de 17 fallecimientos en las últimas 24 horas: siete fueron en Buenos Aires, cuatro en la provincia homónima, dos en Río Negro (sur), dos en Chaco (norte), uno en Córdoba (centro) y uno del cual no se especificó procedencia.

Las víctimas eran cinco hombres, once mujeres y una víctima de la cual no se especificó sexo.

Además de los dos fallecimientos que tuvo hoy, Chaco fue la tercera jurisdicción administrativa con mayor número de casos detectados en la jornada con 27, y también es la tercera en número total de positivos, con 721.

Este viernes, 17 de las 24 jurisdicciones administrativas de Argentina no registraron casos.

Dos de las provincias, las norteñas Formosa y Catamarca se mantienen sin casos desde el inicio de la pandemia y otras seis se mantienen por debajo de los 15 casos.

Las altas otorgadas a personas que han superado la enfermedad totalizan 3.062.