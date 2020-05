Advertencias de Irán a Estados Unidos si causa problemas a sus petroleros

El presidente iraní, Hasan Rohani. EFE/ Abedin Taherkenareh/Archivo

Teherán, 23 may (EFE).- El presidente iraní, Hasan Rohaní, advirtió este sábado de que Estados Unidos puede tener problemas si los petroleros de Irán sufren algún percance en el Caribe por su culpa.

"Si nuestros petroleros en el Caribe o en cualquier parte del mundo corren problemas por los estadounidenses, ellos, de modo recíproco, tendrán también problemas", subrayó Rohaní en una conversación telefónica con el emir de Catar, Tamim bin Hamad al Zani, según la web oficial de la presidencia iraní.

"Esperamos que los estadounidenses no se equivoquen", resaltó Rohaní, cuando cinco buques iraníes que transportan gasolina para Venezuela se acercan al Caribe y se espera que el primer buque llegue a las aguas del país sudamericano el domingo.

Rohaní afirmó que Teherán no iniciará ningún conflicto, pero que se reserva "el derecho legítimo de defender la soberanía y la integridad territorial" y sus intereses nacionales", al tiempo que reiteró la importancia de la seguridad de la región.

Por su parte, Al Zani recalcó que Catar se opone a cualquier escalada de la situación y aseguró: "Haremos todos los esfuerzos para reducir las tensiones".

El Gobierno de Nicolás Maduro denunció ayer ante la ONU supuestas amenazas de Estados Unidos contra los barcos iraníes.

Irán y Venezuela mantienen una relación muy estrecha desde la época del ahora fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), cimentada en la oposición a Estados Unidos, que mantiene a ambos países bajo sanciones.

Venezuela atraviesa una caída en la producción de petróleo y de derivados debido a los problemas que han paralizado varias de sus refinerías, afectadas por las sanciones y la falta de inversión.

El sector energético iraní también está muy debilitado por las sanciones impuestas en 2018 por Estados Unidos que prohíbe la exportación de crudo de Irán. EFE

ar/acm