Achraf acentúa la presión al Bayern

Berlín, 23 may (EFE).- Un gol del lateral marroquí Achraf Hakimi sentenció el triunfo del Borussia Dortmund en el campo del Wolfsburgo (0-2) para prolongar la presión al líder de la Bundesliga, el Bayern Múnich, con quien deberá jugar el próximo martes en un partido que puede ser decisivo para definir el título de la temporada alemana.

Achraf, en el 78, redondeó la victoria que encarriló el portugués Raphael Guerreiro, en el minuto 32 en un sábado marcado de nuevo por la escasez de éxito en los equipos que jugaron como local.

El entrenador, Lucien Favre, repitió el mismo once inicial que había empezado en la goleada lograda ante el Schalke la semana pasada.

El Dortmund controló claramente las acciones en la primera parte. Tuvo la pelota y jugó en el campo del Wolfsburgo aunque también se encontró con dificultades para llegar a puerta.

El primer remate, de Thorgan Hazard y por encima de la portería fue en el 16. El segundo, en el 32, fue de Guerreiro ya la pelota terminó en la portería.

La jugada la inició Julian Brandt que abrió el balón a la derecha para Achraf. Este prolongó el pasó para Hazard quien soltó un centro que Guerreiro recibió en el área para marcar de zurda mientras la defensa del Wolfsburgo estaba ocupada con evitar que Erling Haaland, que no vio puerta en esta ocasión, recibiera la pelota.

En el segundo tiempo el Wolfsburgo salió mejor, procuró bloquear la iniciativa del Dortmund a través de la presión adelantada y tuvo algunas buenas llegadas al salir del vestuario.

En el 48 Renato Steffan soltó un remate dentro del área que tocó el larguero antes de salir ligeramente por encima. En el 49 Ginzek remató desviado y en el 62 otra vez Steffen soltó una volea que el meta Roman Bürki tuvo que parar con los puños.

En el 78, sin embargo, el Dortmund se sacudió de la presión con un contragolpe que terminó en el segundo gol.

Mo Dahoud ganó una pelota en la mitad del Dortmund y la cedió a Jadon Sancho -había entrado por Brandt- que avanzó hasta el borde del área con balón controlado antes de abrir un pase hacia la derecha para que Achraf definiera. Fue el octavo gol del defensa cedido por el Real Madrid.

EL LEVERKUSEN TERCERO

En otro partido atractivo del primer turno del sábado el Bayer Leverkusen arrebató el tercer puesto al Borussia Monchengladbach, al que se impuso por 1-3 con un doblete de Kai Havertz, otra de las sensaciones del reencuentro con la competición y de Sven Bender, que hizo el tercero.

El Leipzig, que juega el domingo, se queda de momento por fuera de las casillas de la Liga de Campeones pero si derrota al Maguncia puede relevar al Gladbach.

El Werder Bremen, mientras tanto, rentabilizó el gol de Leonardo Bittencourt en los primeros minutos para poner fin a su crisis aunque la victoria no le sirve para salir de las casillas del descenso.

El Hoffenheim, por su parte, no pasó de un empate 1-1 ante el colista Paderborn.