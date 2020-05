Zidane aprieta a sus jugadores con ejercicios de potencia física y presión

El centrocampista alemán del Real Madrid Toni Kroos controla el balón durante un entrenamiento. EFE/Real Madrid

Madrid, 22 may (EFE).- El Real Madrid completó este viernes su undécimo entrenamiento tras el parón de más de dos meses provocado por la pandemia del coronavirus y el francés Zinedine Zidane, junto con su cuerpo técnico, programaron una dura sesión con ejercicios para mejorar la potencia física de los futbolistas y de presión alta al rival.

Los futbolistas del conjunto blanco completaron así una intensa sesión para seguir buscando la forma óptima de cara a la reanudación de LaLiga Santander, prevista para mediados del mes de junio, pero aún sin concretar la fecha exacta por parte de la patronal ya que está a expensas de la evolución de la COVID-19.

Ejercicios de potencia como aceleraciones en espacios cortos con y sin balón, incluso en cuesta, bajo la atenta mirada del preparador físico galo Grégory Dupont, y trabajos de presión y recuperación y precisión en el pase compusieron la hoja de ruta marcada por el cuerpo técnico para el quinto entrenamiento de la semana, según informó el club en su página web.

Mientras que el belga Eden Hazard y el español Marco Asensio trabajan al mismo ritmo que sus compañeros con el objetivo de reaparecer cuando se reanude la competición, el serbio Luka Jovic y el hispano-dominicano Mariano Díaz repitieron como bajas y todavía no han podido entrenar junto al resto de sus compañeros desde que estos lo hicieran por primera vez el 11 de mayo.

Al serbio se le diagnosticó "una fractura extraarticular en el hueso calcáneo del pie derecho" el 8 de mayo y podría estar de baja en torno a un mes y medio, mientras que Mariano sufre molestias también en el pie derecho, aunque no se informó de la gravedad de estas.

Así, el Real Madrid sigue con su preparación de cara a la reanudación de LaLiga Santander, parada desde el 10 de marzo por la pandemia del coronavirus, y en la que ocupa la segunda posición de la clasificación a dos puntos del líder, el Barcelona.