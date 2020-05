Unos 7.900 hondureños han sido repatriados de 25 países por la pandemia del coronavirus

En la imagen familiares de los más de 300 hondureños que regresan este jueves 21 de mayo al país en un vuelo de Air Europa, procedente de España. EFE/ José Valle

Tegucigalpa, 22 may (EFE).- Alrededor de 7.900 hondureños varados en el exterior han vuelto a sus casas en vuelos de repatriación que el Gobierno de Honduras ha organizado desde que inició la crisis por la pandemia del coronavirus, informó este viernes el canciller del país, Lisandro Rosales.

Del total de repatriados, 3.177 llegaron desde Estados Unidos, donde además han fallecido 40 hondureños como consecuencia de la enfermedad mortal, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores del país centroamericano.

De España han vuelto a su nación 590 personas, de ellas 335 llegaron este jueves en un vuelo de repatriación operado por Air Europa, en el que además ha viajado un ciudadano guatemalteco que retornará a su país después de cumplir una cuarentena de 14 días en Honduras.

Las autoridades han repatriado desde México a 398 hondureños; Nicaragua (313); Italia (199); Brasil (141); Guatemala (131); Panamá (123); Colombia (120); Bahamas (86); Costa Rica (81); Cuba (64); Argentina (33); Perú (32); El Salvador (32); Paraguay (27); Ecuador (18); República Dominicana (18); Canadá (17); Belice (5); Alemania (3), y Bélgica (1).

Mientras 302 marinos hondureños fueron repatriados desde Alemania, Grecia y Reino Unido, de acuerdo al informe de la Cancillería.

Asimismo, han retornado a Honduras cerca de 2.000 personas, aunque las autoridades de la Cancillería no han precisado de que países.

Hasta este viernes Honduras contabiliza 3.204 contagiados de COVID-19, 156 muertos y 367 pacientes recuperados, según datos oficiales.

HONDUREÑOS VARADOS EN MÉXICO PIDEN AUTORIZAR ARRIBO DE AVIÓN

Al menos 26 hondureños que trabajan en un crucero que está anclado en la localidad mexicana de Puerto Vallarta, del estado de Jalisco, piden al Gobierno de Honduras que autorice el arribo de un vuelo chárter que les permita retornar de ese país a sus casas.

Todos trabajan con la compañía Pacific y, según los afectados, el vuelo saldría este viernes desde Puerto Vallarta hacia San Pedro Sula, ciudad en el norte de Honduras, pero las autoridades mexicanas ni la empresa de cruceros han recibido la autorización del Gobierno hondureño.

El vuelo ha sido pospuesto hasta que Honduras autorice el arribó del vuelo.

El canciller de Honduras dijo este viernes a periodistas que la compañía de cruceros "ha mentido" a los hondureños que desean retornar al país.

"Lamentablemente a veces nuestros compatriotas trabajan con empresas que realmente les hacen daños, ya que la empresa no había solicitado ningún vuelo para Honduras", enfatizó el diplomático.

Señaló además que la empresa Pacific "no había coordinado ninguna acción para repatriar " a los 26 hondureños y "tampoco había notificado a Marina Mercante".

El Gobierno hondureño "ya autorizó" el arribo, al parecer el lunes, del vuelo que trasladará a los hondureños, aseguró Rosales, quien dijo que la Cancillería continúa gestionado la repatriación de nacionales varados en otros países.