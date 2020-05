Un análisis de sangre podría indicar qué enfermos de COVID-19 pueden empeorar

Una medico manipula muestras para hacer un análisis de serología de Covid-19. EFE / Eliseo Trigo./Archivo

Londres, 22 may (EFE).- Un análisis de sangre que examina la respuesta inmunológica al coronavirus podría servir para determinar qué enfermos tienen más probabilidad de empeorar, ha anunciado este viernes un equipo de científicos del Reino Unido.

Investigadores del Instituto Francis Crick, King's College London y Guy's and St Thomas NHS Foundation han examinado la sangre de 60 pacientes de COVID-19 del hospital londinense de St Thomas y han hallado que los más graves muestran un malfuncionamiento de las células inmunológicas T y deficiencia de basófilos.

A parte de proponer efectuar el análisis de sangre a todos los enfermos del virus que ingresen en un hospital, los expertos piden hacer pruebas clínicas para tratar a los más graves con el fármaco interleukin 7, con la idea de reforzar su sistema inmunológico.

Adrian Hayday, uno de los investigadores del Instituto Francis Crick, ha señalado que fue "una sorpresa" ver el efecto del virus en las células inmunológicas.

"Tratan de protegernos, pero el virus parece hacerles algo que las desestabiliza, porque su número se reduce de forma dramática", declara.

Los cambios que observaron en su examen de la sangre de los 60 pacientes "no eran sutiles", dijo, y vieron que los que mostraban esas deficiencias en las células T y basófilos parecían presentar "más riesgo de experimentar una enfermedad severa y requerir cuidados intensivos".

Comprobar con un análisis de sangre el estado del sistema inmunológico de los enfermos de COVID-19 a su ingreso en el hospital permitiría estimar su evolución y decidir el tratamiento, afirma el experto.

Los investigadores señalan que un mayor conocimiento del efecto del virus en el sistema inmunológico puede ayudar también en el desarrollo de una vacuna.