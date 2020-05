Ucrania extiende la cuarentena por un mes y anuncia medidas de desescalada

EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Moscú, 22 may (EFE).- El Gobierno de Ucrania extendió hoy la cuarentena impuesta para frenar el avance de la COVID-19 por un mes hasta el próximo 22 de junio, pero con una flexibilización que estará vinculada a la situación epidémica de cada región.

Las autoridades locales podrán, según informó el canal de televisión 112.ua, que cita un decreto publicado este viernes por el Gobierno, suavizar las restricciones en caso de observarse una dinámica sanitaria positiva.

Eso implica que en las regiones con una situación epidémica favorable a partir de hoy se podrán realizar actividades deportivas en las que participen hasta 50 personas, pero sin público.

En caso de que involucren a más personas, estas actividades deberán ser acordadas con el Ministerio de Sanidad.

También se permitirán las ceremonias religiosas, con la condición de una persona por cada 10 metros cuadrados de superficie.

Se reanudará el trabajo de los hoteles, que por ahora no podrán abrir ni los restaurantes ni las piscinas.

En cuanto a la movilidad, el transporte público volverá a funcionar a partir de hoy, y el metro, a partir del lunes.

Los ferrocarriles deberán esperar hasta el 1 de junio para comenzar a transportar pasajeros.

También se abrirán 66 puestos fronterizos a los países que presentan una situación epidémica con "tendencias pronosticables".

En particular, se prevé restaurar el tránsito en las fronteras con Polonia, Eslovaquia, Rumanía, Hungría y Moldavia.

Las guarderías infantiles abrirán sus puertas a partir del próximo 25 de mayo en todo el país, con excepción de la capital, que esperara al 1 de junio para tomar esta medida.