Sebastián Yatra estrena su soltería cantando con Morat

En la imagen el cantante colombiano Sebastián Yatra. EFE/Thais Llorca/Archivo

Miami, 22 may (EFE).- El artista colombiano Sebastián Yatra estrenó este viernes su soltería cantando con sus compatriotas de Morat en "Debajo de la mesa", una canción de amor con la que llevaban seis años soñando y que, reconocieron, pudieron lograr gracias a que el confinamiento les vació las agendas.

El músico publicó la canción en sus redes y expresó su admiración por los miembros de la agrupación, asegurando que le gusta "mucho el mensaje que llevan y su forma de hacer música".

"Espero que esta sea la primera de muchas canciones que hagamos juntos", dijo en Instagram Stories.

El tema, producido por los también colombianos Mauricio Rengifo y Andrés Torres -artífices de “Fantasía”, el último disco de Yatra, y éxitos como “Despacito”- además de Juan Pablo Isaza de Morat, cuenta el principio de una historia de amor.

Los fans del intérprete de temas como “Un año más” y “TBT” no han dejado de notar la ironía que la primera canción que saca desde que anunció su rompimiento con su colega argentina Tini Stoessel el fin de semana pasado sea justamente sobre amor.

“Estábamos esperando un cortavenas”, escribió una fan en Twitter, mientras que otras llegaron a la conclusión de que el mensaje es que está listo para comenzar de nuevo.

Yatra y Stoessel mantuvieron durante casi un año una muy mediática relación que parecía ir sobre ruedas hasta que comenzó la cuarentena obligada por el coronavirus.

De hecho, de no ser por la contingencia actual, deberían estar en plena filmación de una serie que protagonizarían juntos para Amazon Prime Video.

Sin embargo, la mayoría de los fans de Yatra y Morat coincidieron en celebrar el tema y el novedoso video que lo acompañó, colocándolo en el primer lugar de las tendencias de YouTube en 10 países latinoamericanos.

“Una vez más se confirma que lo bueno se hace esperar”, escribió otra admiradora, quien aseguró que los artistas habían logrado recrear la “magia” que habían mostrado en las ocasiones en las que habían coincidido en el escenario.

El video cuenta la historia de amor en un simple estilo de animación pictórica, en la que líneas de colores van formando historias y movimientos sobre un fondo blanco.

Se trata del segundo video en animación de un tema de Yatra, quien apeló a otro estilo dentro de ese género para ilustrar el "remix" de “TBT”, que salió hace dos semanas.

Yatra aprovechó también esta coyuntura para anunciar en sus redes sociales que "desde hace unas semanas" había terminado su relación con su mánager Roberto Andrade Dirak, quien lo había acompañado desde principios de su carrera.

"Rob, hace unas semanas tomamos caminos distintos. Sé que las despedidas nunca son fáciles, pero te agradezco por todos los momentos buenos que vivimos juntos. Nunca los olvidaré. Deseo que Dios ilumine tu camino en cada paso y cuide siempre tu corazón y a tu familia. Muchos éxitos en todos tus proyectos!! Seguro vendrán cosas increíbles!!", escribió el artista acompañando una foto con Andrade.