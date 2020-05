San Francisco llena sus parques de círculos en el suelo por la pandemia

Residents enjoy the warm weather while maintaining safe gatherings inside new social distancing circles as a pigeon takes flight at Washington Square in front of Saints Peter and Paul Church in the North Beach neighborhood in San Francisco, California, USA, 22 May 2020. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

San Francisco (EE.UU.), 22 may (EFE).- Con las directrices de distanciamiento social aún en vigor y a las puertas de un fin de semana que se prevé muy caluroso, San Francisco (California, EE.UU.) halló una manera de facilitar el disfrute al aire libre guardando las distancias: una serie de círculos de tres metros en el suelo de sus parques.

La imagen resulta de lo más curiosa en Dolores Park, una de las zonas verdes más icónicas de la urbe californiana, en el barrio latino de Mission, donde da la sensación de que se ha sustituido la hierba por una gigantesca alfombra estampada.

Decenas de círculos blancos dibujados con tiza, de tres metros de diámetro y a dos metros y medio los unos de los otros, ocupan gran parte del espacio verde del parque, con una impresionante vista del centro de San Francisco en el fondo.

La idea es que quienes acudan al parque se asignen a sí mismos un círculo y no lo abandonen, garantizando así que en ningún momento estarán a menos de dos metros y medio de otros visitantes.

Dentro del círculo está permitido todo aquello que se quiera siempre y cuando no implique entrar en contacto con los ocupantes de otros círculos (no se puede, por ejemplo, pasarse una pelota de uno a otro círculo), pero se puede tomar el sol, leer, hacer estiramientos, malabares, fumar marihuana -legal en todo el estado de California- o charlar con los vecinos de los otros círculos.

"Me parece una buena idea. No siempre es fácil guardar las distancias y esto ayuda, permite visualizarlo de forma muy clara. Y, oye, ¡hasta son bonitos!", cuenta a Efe Yupta Gillis, una vecina de Mission que aprovechó la soleada mañana del viernes para acudir a leer al parque.

La idea es evitar que se repitan escenas como las vividas en fines de semana pasados, cuando los parques de San Francisco se llenaron hasta arriba de visitantes que no respetaban el distanciamiento social y que llevaron a la alcaldesa de la ciudad, London Breed, a amenazar con cerrar Dolores Park a principios de mayo.

Además de Dolores Park, la ciudad también ha dibujado círculos en el suelo de otras zonas verdes populares entre los residentes como LIttle Marina Green, Washington Square y Jackson Playground.

El fin de semana que empieza este viernes se prevé especialmente "peligroso" en este sentido, puesto que el lunes es festivo y la predicción meteorológica apunta a temperaturas muy altas y días calurosos en la ciudad, todos ellos factores que previsiblemente animarán a los vecinos a volver a llenar los parques.

La ciudad de San Francisco, con 881.000 habitantes, fue la primera gran urbe de EE.UU. en decretar medidas de confinamiento, y los expertos epidemiológicos coinciden en apuntar a esta decisión como una de las claves del impacto reducido que ha tenido el coronavirus dentro de sus límites: desde el inicio de la crisis sanitaria sólo ha registrado 40 muertos y 2.320 contagiados por coronavirus.

Estados Unidos alcanzó este viernes la cifra de 1.590.349 casos confirmados de COVID-19 y la de 95.495 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.