Ryanair cierra la base austríaca de su filial Laudamotion

Viena, 22 may (EFE).- La aerolínea austríaca Laudamotion, una filial de la irlandesa Ryanair, cerrará el próximo 29 de mayo su base de operaciones en Viena, aunque seguirá funcionando en España y Alemania, informó este viernes la emisora pública austríaca ORF.

Más de 300 empleados de Lauda en Viena pierden así su trabajo después de que el sindicato austríaco VIDA se negara a firmar con Ryanair un nuevo convenio colectivo con salarios más bajos.

La empresa irlandesa había dado a su filial austríaca un plazo hasta la pasada medianoche para aceptar las nuevas condiciones de trabajo para el personal de a bordo.

En aparente referencia al controvertido jefe de Ryanair, Michael O'Leary, un negociador de VIDA dijo hoy a la radio ORF que "los agentes sociales austríacos no deben dejarse chantajear por un irlandés enloquecido".

El sindicato se niega a firmar un convenio colectivo, con un salario neto mensual de 848 euros, lo que está por debajo de la renta básica estatal pagada en Viena a personas necesitadas sin recursos (917 euros).

La patronal austríaca sí había dado su visto bueno a la oferta de Ryanair, con la que se pretendía salvar la base vienesa de la segunda aerolínea austríaca tras Austrian Airlines (AUA), una filial de la alemana Lufthansa.

Viena es con diferencia la sede regional más grande de Lauda, que cuenta con 26 aviones y que fue vendida en 2018 a Ryanair por su fundador Niki Lauda, un conocido empresario aeronáutico y excampeón de Fórmula 1, fallecido el año pasado.

Desde mediados de marzo, todos los aviones de Lauda, que solía volar desde Austria y Alemania sobre todo a destinos turísticos en España, Italia y otros países mediterráneos, se encuentran en tierra por la crisis del coronavirus.

En un comunicado, Laudamotion "lamenta profundamente" la pérdida de más de 300 puestos de trabajo para el personal de a bordo para aviones Airbus A320 y el cierre de la base vienesa.

"VIDA ha ignorado de forma vergonzosa los deseos de un 95 % de los pilotos y del 70 % del personal de a bordo y ha destruido así más de 300 puestos de trabajo bien pagados", asegura Lauda.

Además, la aerolínea "lamenta la falta de actitud del gobierno austríaco" en esta disputa, en referencia a que en medio de la crisis del coronavirus Viena sí está ayudando a AUA.

El ministro de Finanzas austríaco, Gernot Blümel, dijo hoy que negociaciones colectivas "son asunto de los asuntos sociales y no del Gobierno", al tiempo que pidió a ambas partes "a acercarse" para llegar a un acuerdo.